رژيم صهيونيستي مدعي شد ران آراد در ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه صهيونيستي هاآرتص نوشت: يكي از اعضاي كميسيون "وينوگراد" كه اطلاعات مربوط به سرانجام ران آراد را پيگيري مي كند، ديروز در مصاحبه اي راديويي اعلام كرد "ران آراد" خلبان اسراييلي كه در سال 1986هواپيمايش در لبنان سقوط كرد، هنوز زنده است. هاآرتص مي افزايد: شواهد مثبتي مبني بر زنده بودن ران آراد وجود دارد. وي همچنين ادعا كرد ران آراد از سال 2000 به ايران منتقل شده است. گيلبوآ گفت بحث عمومي درباره زنداني مذكور بدون مراجعه به اطلاعات دقيق صورت گرفته است اما بي شك وي در حال حاضر زنده است. وي همچنين از "ام كي هيم رامون" رييس سابق كميته امور خارجي رژيم صهيونيستي به دليل افشاي اطلاعات مربوط به ران آراد انتقاد كرد.