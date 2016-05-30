جنازه فرد مفقودشده شیروانی در حوزه سد بارزو پیداشد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: جنازه فرد مفقودی در محلی از حوزه سد بارزوی شیروان روز گذشته در حالی پیدا شد که ان نقطه محل عبور جریان سیل هفته گذشته نبوده است، به همین دلیل یک سری ابهامات در مورد علت فوت این فرد وجود دارد.

حسن شکوری نصب افزود: با هماهنگی فرماندار شهرستان شیروان و تقاضای اهالی منطقه پلکانلو به‌منظور یافتن علت فوت این فرد، جنازه برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی این شهرستان منتقل شد.

وی افزود: طی این مدت، از ۱۲ تیم ۴۰ نفره امداد و نجات و غواص و چندین خودرو و سگ‌های تجسس برای یافتن جنازه مرد ۶۵ ساله شیروانی استفاده شد.

به گزارش مهر، بارندگی اوایل هفته گذشته منجر به جاری شدن سیل در مناطق مختلف خراسان شمالی شد که هم‌زمان با این سیلاب‌ها فرد ۶۵ ساله از روستای پلکانلو سفلی که نگهبان پیمانکار شرکت گاز بوده، مفقود می‌شود. مدیرعامل سازمان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی طی گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود، هیچ‌گونه شواهدی دال بر مفقودی این فرد به دلیل سیل بردگی وجود ندارد اما به دلیل مفقودی فرد در حوزه سیل، جست‌وجوهای نیروهای امداد و نجات برای یافتن فرد مفقودی ادامه دارد.