استاندار ایلام با رئیس صندوق توسعه ملی کشور دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در دیدار با رئیس صندوق توسعه ملی، وضعیت طرح های عمرانی و توسعه ای استان از جمله راه، کشاورزی، صنعت و ... را تشریح و خواستار اختصاص منابع مورد نیاز تکمیل این طرح ها شد.

سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی- نیز در این دیدار با اشاره به لزوم توجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه یافته کشور به منظور برقراری توازن منطقه ای، بر حمایت صندوق توسعه ملی از طرح های عمرانی و توسعه ای استان ایلام تأکید کرد.

محمدرضا مروارید به منظور جذب منابع مورد نیاز طرح های عمرانی و توسعه ای استان، با رئیس صندوق توسعه ملی کشور دیدار کرد.