مارال استادی طراح حرکت و بازیگر نمایش «کلفت ها» که این روزها در تماشاخانه «دا» روی صحنه است در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش اثری فیزیکال است و با توجه به دراماتورژی که ریحانه نبی‌یان کارگردان نمایش روی متن ژان ژنه انجام داده است تلاش شده تنهایی جامعه مدرن از روبه‌رو شدن با واقعیت در کار نمود یابد.

وی ادامه داد: انسان جامعه مدرن از روبه‌رو شدن با واقعيت خود در وحشت است و آن جا كه تصوير خود را در جلوه ديگری می بيند بی گمان فرار را انتخاب می كند حال اين فرار يا فرار از خود است يا از دنيا. نمایشنامه «كلفت های» ژان ژنه تجلی بخش انسان در جامعه مدرن است، جامعه ای كه در هر طبقه اش نارضايتی وجود دارد.

استادی درباره ویژگی های نمایش توضیح داد: در این نمایش دو شخصیت کلفت حضور دارند که هر شب جایشان را عوض می کنند به این معنی که یکی از کلفت ها جای دیگری را می گیرد و کلفت دیگر در نقش «خانم» خانه فرو می رود و بازی را آغاز می کنند. این دو در طول بازی کینه و خشمی را که نسبت به خود و خانم دارند بروز می دهند. طراحی حرکت نمایش نیز با توجه به مواجهه کلفت ها با خودشان شکل گرفته است. «کلفت ها» به نوعی فیزیکال پرفورمنس است و دیالوگ از اجرا حذف شده و همه مسایل با موسیقی و حرکات فرم به نمایش گذاشته می شود.

وی درباره چگونگی طراحی حرکات فرم بازیگران بیان کرد: در این نمایش براساس فیزیکال تئاتر و تحلیل اثر، دو نوع حرکت طراحی شده است. یک سری حرکات هماهنگ که نشان دهنده تحلیل اثر و نظر نویسنده براساس روبه‌رو شدن شخصیت ها در تنهایی شان با خود است و یک سری حرکات ناهماهنگ نیز طراحی شده که نمایانگر حضور دو شخصیت کلفت در نمایشنامه است. همچنین حرکات فرم دیگری نیز که نشان دهنده خوشحالی و آزادی و یا فشار روحی این دو زن که نشات گرفته از زندگی در فضایی بسته است نیز طراحی شده است.

این بازیگر و طراح در پایان درباره اجرای نمایش در تماشاخانه «دا» اظهار کرد: این روزها گرایش اکثر هنرمندان به استفاده از چهره ها است و بیشتر نیز ترجیح می دهند نمایششان در سالن های شناخته شده تئاتر اجرا شود اما به دلیل ویژگی هایی که تماشاخانه «دا» دارد مناسب اجرای نمایش های خاص است. این تماشاخانه قبلا یک سرداب بوده است به همین دلیل فضای مناسبی برای اجرای برخی از نمایش ها به هنرمندان می دهد و خوشبختانه تماشاگران خودش را هم دارد.

نمایش فیزیکال «کلفت ها» به نویسندگی ژان ژنه و کارگردانی ریحانه نبی‌یان برپایه حرکات فرم طراحی شده و نگاهی کاملا متفاوت به جهان نمایشنامه دارد. مارال استادی، ریحانه نبی‌یان در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مارال استادی طراح حرکت، احسان اکبری طراح صحنه و نور، هوتن شاطری پور موسیقی، راحله بهرامی دستیار کارگردان، مینا سلیمی طراح لباس، پرند عین بیگی گریم، المیرا صالحی طراح پوستر و بروشور المیرا، متین اردی و مهدی بیگی مدیران اجرا، ندا قاسمی نور و صدا، محسن مروی و هدی احمدی دستیاران اجرا، پنته آقدیریان و هدیه رحمت نژاد مشاور رسانه ای.

«کلفت ها» از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۳ خرداد ماه در تماشاخانه «دا» روی صحنه می رود. این تماشاخانه در میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر پلاک ۲۶ واقع است.