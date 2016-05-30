محمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دانشآموز پایه نهم در دبیرستانهای متوسطه دوره اول شهر و روستا ناحیه یک بندرعباس مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: سال گذشته ۴۲ درصد دانشآموزان جذب هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش شدند و بر اساس سیاستهای توسعه متوازن رشتهای در سال جاری، تعداد هنرجویان هنرستانها باید با یک درصد رشد به ۴۳ درصد برسد.
قویدل تصریح کرد: برای تحقق اهداف و سیاستهای وزارت آموزشوپرورش در راستای انتخاب رشته و همچنین هدایت تحصیلی مطلوب دانشآموزان پایه نهم متوسطه دوره اول، آموزش و آگاهی بخشی با موضوعیت هدایت تحصیلی برای بیش از ۲۵۰ مدیر و مشاور دبیرستانهای متوسطه دوره اول در حال برگزاری است.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک بندرعباس از تلاش برای توسعه هنرستان در یکی از روستاهای تحت پوشش ناحیه یک بندرعباس خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در استان، به دنبال افزایش دو رشته دیگر در هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش هستیم.
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