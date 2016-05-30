به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان رفسنجان ۳۵۹ واحد نانوایی فعالیت می کنند که دو هزار و ۱۶۴ تن آرد در این نانوایی ها توزیع می شود.

وی با بیان اینکه ۴۷ تن آرد نیز به صورت خام در روستاهایی که فاقد نانوایی هستند توزیع می شود، افزود: نظارتهای خوبی درباره پخت نان و عرضه آن انجام می شود و تلاش دستگاههای مسئول این است که نان با کیفیتی در اختبار مردم قرار بگیرد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: بر اساس بررسی هایی که به طور مداوم از نانوایی ها داریم تاکنون گزارشی نداشته ایم که آرد توزیعی به نانوایی ها کیفیت نامناسبی داشته باشد.

وی افزود: آردی که توزیع می شود درصد سبوس گیری آن استاندارد و در کارخانه آرد رفسنجان تولید می شود که از کارخانه های خوب در کشور است.

ملانوری تأکید کرد: مشکلی در کیفیت آرد وجود ندارد، شاید گلایه های مردم به خاطر کیفیت نان باشد که به نحوه پخت نان، تهیه خمیر، دستگاههای مورد استفاده و زمانی برای پخت استفاده کنند برمی گردد که باید در این قضیه تلاش کنند.

فرماندار رفسنجان درباره اینکه چرا کیفیت نان در رفسنجان خوب نیست، تصریح کرد: اینکه بگوئیم کیفیت نان اصلا خوب نیست شاید منصفانه نباشد؛ آرد خوبی توزیع می شود و خیلی از نانوائیها نان خوبی عرضه می کنند.

ملانوری ادامه داد: اینکه نان کم کیفیت یا بی کیفتی عرضه می شود قابل پیگیری است و همشهریان با تلفن ۱۲۴ می توانند موارد را اطلاع دهند.

فرماندار رفسنجان تأکید کرد: مصرف جوش شیرین در خمیر ممنوع است و در سه سال گذشته در نانوایی های شهرستان مواردی از استفاده جوش شیرین گزارش نشده است ضمن اینکه بازرسی از نانوایی ها از سوی اتحادیه و معاونت بهداشتی به طور ماهانه انجام می شود.

ملانوری با بیان اینکه از نانوایی ها انجام می شود، تصریح کرد: در اینجا از مردم می خواهیم به عنوان ناظر به دستگاه اجرایی کمک کنند؛ بیش از ۴۰ اتحادیه صنغی وجود دارد که بهترین ناظر و بازرس در مورد هر صنفی مردم هستند.

فرماندار رفسنجان با اشاره به تهیه سند امنیت نان، بیان کرد: دولت مصر است که در رابطه با امنیت غذایی و نان اقدامات موثری انجام دهد که در این راستا به روز کردن و اصلاح برخی خطوط کارخانه آرد رفسنجان در حال انجام است.