تکمیل بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان شفا اهواز تا ۶ ماه آینده

دکتر بیژن کیخایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی ساخت بخش پیوند مغز استخوان در بیمارستان شفا اهواز خیلی خوب است و به احتمال زیاد تا ۶ ماه آینده از نظر فیزیکی مهیا می شود.
وی افزود: امیدوارم که تجهیزات مورد نیاز این بخش هم خیلی زود به بیمارستان اختصاص داده شود.
رئیس بیمارستان شفا اهواز تصریح کرد: با وجود آماده نبودن بخش و تجهیزات ولی نیروهای مورد نیاز این بخش در حال آموزش هستند.
کیخایی بیان کرد: این بخش در صورت راه اندازی یکی از بخش های بسیار خوب و کاربردی بیمارستان خواهد شد که علاوه بر استان خوزستان توانایی تحت پوشش قرار دادن سایر استان های دیگر و حتی کشورهای همجوار از جمله عراق را هم دارد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر تمام استان های کشور چنین بخشی را ندارند و استان تهران و شیراز از جمله استان های برخوردار از این بخش هستند.
رئیس بیمارستان شفا اهواز در پایان، با اظهار بی اطلاعی از میزان اعتبارات پروژه راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان گفت: این یک طرح ملی است و بر اساس سیاست های بالادستی دارا بودن مراکز استان ها از بخش پیوند مغز استخوان برنامه ریزی شده است.
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