تصمیم گیری نهایی در خصوص ساخت تقاطع غیرهم سطح سمیه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان یکشنبه شب با حضور رئیس و سایر اعضا و شهردار کرمان برگزار شد.

کمال جوانمرد عضو شورای اسلامی شهر در این نشست با اشاره به موضوع آلوگی آب شُرب شهر کرمان گفت: آن‌چه من درباره‌ آب شُرب شهر کرمان اعلام کردم، این بود که بین لوله‌های آزبست، دستگاه گوارش و سرطان به‌عنوان یک قاتل خاموش، ارتباط مستقیم وجود دارد و تا مادامی که از لوله‌های آزبست استفاده می‌کنند، این مشکل وجود دارد.

وی افزود: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفته اطلاعات عضو شورای اسلامی شهر کرمان کامل نیست؛ درحالی‌که من به موضوع سرطان اشاره نکردم؛ ضمن این‌که سال ۷۹ و ۸۶ از سوی شورای عالی حفاظت از محیط زیست، واردات و تولید آزبست ممنوع و مقرر شد لوله‌های آزبست از شهریور ۹۱ جمع‌آوری شوند که در این زمینه اقدام نشده است.

بررسی ساخت تقاطع‌های غیرهم‌سطح

در این نشست هم‌چنین اوحدی کارشناس پل‌سازی و مدرس دانشگاه به بررسی ساخت تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهر کرمان پرداخت و با اشاره به امکان‌سنجی اجرای پل‌ها و نگه‌داری آن‌ها گفت: برای اجرای تقاطع‌های غیرهم‌سطح سه پارامتر وجود دارد که از آن جمله تأثیر تقاطع‌های بزرگ‌راهی بر روان شدن ترافیک است.

وی افزود: طرح جامع ترافیک و حمل‌ونقل شهر کرمان که توسط یک مشاور حرفه‌ای تهیه شده، ملاک اجرای تقاطع‌های غیرهم‌سطح در شهر است؛ ضمن این‌که این طرح قابل به‌روز شدن است و اگر مشاور تشخیص دهد نیاز به ساخت تقاطع‌ در نقطه‌ی دیگری است، می‌تواند در طرح ترافیکی دیده شود.

اوحدی ادامه داد: گزینه‌ دوم، آمارهای ترافیکی در رابطه با تقاطع‌های خاص است که اگر مجموعه‌ مدیریت شهری به این نتیجه برسند که آن منطقه‌ خاص از نظر ترافیکی دچار مشکل شده، می‌توانیم آمارهای ترافیکی را بررسی و برای ساخت تقاطع‌ غیرهم‌سطح تصمیم‌گیری کنیم.

وی تصریح کرد: با فرض این‌که به نتیجه‌ رسیدیم تقاطع باید اجرا شود، باید با مدل‌سازی، تصویر و ایده‌ای که در ذهن مشاوران است، ارایه شود؛ ضمن این‌که تأثیر آن با خطای بین دو تا پنج درصد نشان داده می‌شود.

این مدرس دانشگاه گزینه‌ سوم را امکان‌سنجی و اجرا دانست و گفت: اگر امکان‌سنجی نشود، مشکل اساسی ترافیکی ایجاد می‌شود.

اوحدی تأثیر بر ترافیک در دوران ساخت را از دیگر موارد دانست و با اشاره به وضعیت خاک کرمان گفت: بررسی شرایط خاک و نوع آن نیز بسیار مهم است؛ ضمن این‌که خاک کرمان دچار مشکلات زیادی است و آب‌های زیرسطحی هم مزید بر علت شده که در روش‌های اجرا تأثیرگذار است و ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد.

وی به امکانات و تجهیزات هم اشاره کرد و گفت: خوش‌بختانه قرارگاه خاتم از این نظر توانمند است، اما روند و بررسی امکانات و تاسیسات پیمان‌کار، یکی از موارد مهم است.

در ادامه، سعید گیلانی عضو شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این‌که ساخت پل‌ها، وقت زیادی از شورا گرفته‌اند، بر بازرسی دوره‌ای و نگه‌داری پل‌ها تأکید کرد و گفت: بازرسی می‌تواند با هزینه‌ یک درصدی، عمر پل‌ها را ۳۵ درصد افزایش دهد.

منصور ایرانمنش دیگر عضو شورا هم بر بازرسی دوره‌ای و نگه‌داری پل‌ها تأکید کرد و گفت: در این‌باره باید جلسه‌ای با قرارگاه خاتم و مشاور داشته باشیم تا نگه‌داری پل‌ها برای افزایش عمر پل‌ها در دستور کار قرار گیرد.

خلع ید پیمانکار پل سیدی در صورت تکمیل نشدن پروژه پل سیدی طبق برنامه زمان بندی

در ادامه، علی‌اکبر مشرفی رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موضوع پل سیدی اشاره کرد و گفت: پس از این‌که موضوع خلع‌ید پیمان‌کار پل سیدی مطرح شد، چندین جلسه با پیمان‌کار گذاشتیم و بعد از ۱۰ ساعت جلسه، به یک برنامه‌ زمان‌بندی مناسب رسیدیم.

وی افزود: خوش‌بختانه امروز اولین آیتم، طبق برنامه‌ زمان‌بندی توسط پیمان‌کار اجرا شد.

مشرفی ادامه داد: خلع‌یدِ ماده ۴۶ پیمان‌کار آماده است؛ بنابراین، اگر پیمان‌کار طبق برنامه‌ زمان‌بندی کار اجرای پل سیدی را انجام ندهد، خلع‌ید خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق برنامه‌ زمان‌بندی، مقرر شده تا مهرماه پل سیدی به پایان برسد.

مشرفی ضمن تشکر از شهردار کرمان و معاون فنی عمرانی شهردار گفت: شهردار و معاون فنی عمرانی شهردار، به شدت پی‌گیر ساخت پل سیدی هستند و در تلاشند این پل با سرعت ساخته شود.

علی بابایی شهردار کرمان هم در این زمینه گفت: پیمان‌کار پل سیدی، علی‌رغم صورت‌جلساتی که پیش از این داشتیم، به تعهدات خود عمل نکرده، اما وقتی متوجه شد موضوع خلع‌ید جدی است، برنامه‌‌ زمان‌بندی و سیستم تأمین مالی ارایه کرده است.

وی افزود: خلع‌ید براساس ماده ۴۶، باید روال قانونی طی و مهلت داده شود؛ بنابراین، مدتی زمان گرفته می‌شود؛ بنابراین، اگر پیمان‌کار به تعهدات خود عمل کند، بهتر است با همین روش عمل کنیم.

فتح‌الله مؤیدی عضو شورای اسلامی شهر کرمان نیز بر نظارت شدید بر ادامه‌ روند کار پیمان‌کار پل سیدی تأکید و تصریح کرد: باید تعهد محکم از پیمان‌کار گرفته شود تا کار با جدیت ادامه پیدا کند.

یوسف جعفری دیگر عضو شورا نیز تأکید کرد: باید به‌گونه‌ای تعهد گرفته شود تا اگر پیمان‌کار به تعهدات خود عمل نکرد، قرارداد یک‌طرفه فسخ شود.

در ادامه، مشرفی، رییس شورای اسلامی شهر کرمان، درباره‌ تقاطع غیرهم‌سطح چهارراه سمیه نیز گفت: ساخت تقاطع غیرهم‌سطح در چهارراه سمیه، در طرح جامع ترافیکی دیده نشده است؛ بنابراین، برای تصویب و یا لغو ساخت این تقاطع غیرهم‌سطح، نیاز به مجوز بالادستی داریم.

مشرفی افزود: شهرداری کرمان برای اخذ مجوز بالادستی باید طرح را به شورای ترافیک استان و کمیسیون ماده پنج بفرستد تا پس از تصویب، در رابطه با اجرای زیرگذر و یا روگذر بحث کنیم.

بابایی شهردار کرمان هم گفت: چهارراه سمیه، مصوبه‌ شورای ترافیک دارد؛ ضمن این‌که دو هفته‌ گذشته هم در شورا، با کلیات ساخت آن موافقت و قرار شد موضوع زیرگذر و یا روگذر بررسی شود.

وی با اشاره به حضور سردار اکبری، مدیر گروه شهید رجاییِ قرارگاه خاتم در کرمان در هفته‌ی جاری گفت: در جلسه‌ای با حضور سردار اکبری و برخی از اعضای شورا، درباره‌ ساخت تقاطع غیرهم‌سطح سمیه، تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.

بابایی افزود: هم‌چنین قرار شد تیم کارشناسی در رابطه با پل سمیه، بررسی لازم را انجام دهد.

مبارزه با حاشیه‌نشینی با راه‌اندازی یگان حفاظت پلیس

در ادامه‌ این نشست موضوع قرارداد شهرداری با نیروی انتظامی درباره‌ راه‌اندازی یگان حفاظت مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.

بابایی شهردار کرمان گفت: طبق قرارداد با نیروی انتظامی، تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی برای مبارزه با حاشیه‌نشینی و سایر موارد، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرند تا با واحد اجراییات شهرداری همکاری کنند.

وی افزود: طی مدتی که این همکاری و تعامل آغاز شده، بازخورد کار به خوبی قابل مشاهده است و ساخت‌وساز غیرمجاز و حاشیه‌نشینی به صفر رسیده است.

شهردار کرمان گفت: تاکنون هم که قراردادی با نیری انتظامی نداشتیم، پلیس کرمان در حد توان هم‌کاری داشته است.

آسفالت معابر شهر با استفاده از پیمان‌کاران بومی

آسفالت معابر شهر کرمان، موضوع دیگری بود که در نشست شورا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری کرمان با دعوت از پیمان‌کاران، نسبت به آسفالت معابر شهر اقدام کند.

ساخت ادامه‌ پل سیدی با استفاده از پیمان‌کاران بومی، از دیگر مواردی بود که مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر کرمان قرار گرفت.

بابایی شهردار کرمان درباره‌ آسفالت معابر شهر کرمان گفت: براساس مصوبه‌ شورا قرار است توسط پیمان‌کارانی که در مزایده و فاینانس شرکت می‌کنند، ۵۰ میلیارد تومان آسفالت طی هشت ماه انجام شود و پول انجام کار را سه ساله بگیرند؛ ضمن این‌که اگر هزینه‌ آسفالت سه‌ساله پرداخت نشد، شهرداری ماهانه دو درصد دیرکرد پرداخت خواهد کرد.

تخریب خانه‌ شهر موجب بدبینی مردم می‌شود

همچنین تخریب خانه‌ شهر کرمان برای ساخت ورودی ساختمان استانداری بررسی شد.

حجت‌الاسلام محمد ربانی‌زاده سخنگوی شورا با بیان اینکه خانه‌ی شهر، یکی از مکان‌های خاطره‌انگیز شهر کرمان است، تأکید کرد: باید ورودی استانداری طوری تعریف شود که نمای زیبای خانه‌ شهر از بین نرود.

وی تصریح کرد: تخریب خانه‌ شهر، موجب بدبینی مردم خواهد شد.

مؤیدی عضو شورای اسلامی شهر کرمان نیز گفت: این موضوع در دوره‌ سوم شورا هم مطرح بود، اما مهاجری، رییس شورا، به شدت مخالفت می‌کرد.

وی با بیان اینکه خانه‌ شهر با عوارض مردم ساخته شده است، گفت: با همه‌ این موارد اگر امکان دارد، باید به‌گونه‌ای راه عبور به استانداری ساخته شود تا ترکیب خانه‌ شهر به هم نخورد.