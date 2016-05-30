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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

آموزش و پرورش از هیئت امنایی شدن استقبال می کند

آموزش و پرورش از هیئت امنایی شدن استقبال می کند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: هیئت امنایی کردن وزارت آموزش و پرورش یک گام مثبت برای مشارکت سایر نهادها است.

سید محمد بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ی اداره هیئت امنایی وزارت آموزش و پرورش گفت: نمایندگان مجلس شواری اسلامی نهم طرحی را مبنی بر اینکه برخی از مناطق وزارت آموزش و پرورش به صورت آزمایشی هیئت امنایی اداره شود ارائه داده اند.

وی افزود: در روش هیئت امنایی همانند برخی از دانشگاه، ترکیبی از افراد با تخصص های و مسئولیت های اجتماعی مختلف، مسئولیت اداره آموزش و پرورش را بر عهده می گیرند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اعتبارات دولتی در اختیار آنان قرار می گیرد و  سایر منابع مورد نیاز را نیز از جاهای مختلف به دست می آورند و آموزش وپرورش را اداره می کنند.

بطحایی تاکید کرد: این کلیات طرح است و به نظر می رسد هیئت امنایی کردن، یک گام مثبت برای مشارکت سایر نهادها است و با کلیات این طرح موافق هستم البته از جزییات خبر ندارم.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم طرح هیئت امنایی شدن وزارت آموزش و پرورش را ارائه کرده است.

کد مطلب 3671880

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