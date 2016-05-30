وجود ۴۳ دکه فعال در سطح شهر کرمان

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳ دکه فعال در سطح شهر وجود دارد که این دکه‌ها شامل دکه مطبوعاتی، مواد غذایی، گل فروشی و میوه و تره بار است.

وی افزود: دکه‌های مذکور در چهار نقطه شهری فعال و در حال خدمت رسانی هستند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تصریح کرد: نظارت بر میدان مرکزی میوه و تره بار بر عهده این سازمان است.

شستشوی جداول سطح منطقه سه

شهردار منطقه سه کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رعایت حقوق شهروندی و پاکسازی شهر و در ادامه روند زیباسازی خیابان های سطح منطقه، کار شستشوی جداول و دیوارها در حال اجراست.

منصور ابراهیمی گفت: شستشوی جداول در خیابان های مالک اشتر جنوبی، بلوار امام علی (ع) و ورودی شهرک نون والقلم توسط واحد زیباسازی منطقه در حال اجراست.