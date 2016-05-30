درخواست ۱۰ عضو شورا برای طرح سوال از شهردار آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس شورای اسلامی شهر صبح امروز دوشنبه در این جلسه به خبرنگاران اظهار کرد: این اعضا نسبت به آنچه در حوزه خدمات شهری و سایر موارد مرتبط با شهرداری انجام شده سوالاتی را از شهردار دارند که برابر قانون آن را در قالب طرح سوال از شهردار به رئیس شورا ارائه کردند.

غلامحسین مکوندی با اشاره به طرح ۶ سوال اعضا از وضعیت فعلی شهرداری، غیبت دو هفته ای شهردار و سایر موارد افزود: بلاتکلیفی پروژه های سطح شهر که از سال ۹۴ تاکنون باقی مانده اند، وضعیت نامطلوب و بی کیفیت پارکهای سطح شهر که هزینه های هنگفتی را نیز برای احداثشان صرف شده اما برای حفظ و نگهداری آنها اقدام شایسته ای انجام نشده، وضعیت بهداشت عمومی سطح شهر اعم از عدم جمع آوری زباله ها و لایروبی جویهای آب سطحی، تغییر و تحولات و جا به جایی های بی موردی در سطح مدیران شهرداری، عدم حضور وی در محل کار و غیره ازجمله سوالات مطرح شده ۱۰ عضو امضا کننده درخواست طرح سوال از شهردار به شمار می رود.

وی اضافه کرد: پس ازتنظیم این نامه و امضای آن توسط رئیس شورای اسلامی شهر آن را برای شهردار ارسال می کنیم.

مکوندی تصریح کرد: برابر قانون شهردار وظیفه دارد ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود به سوالات مطرح شده را به طور مکتوب به شورا ارائه دهد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر در پایان یادآور شد: در وضعیت فعلی فراکسیونی تشکیل شده که به فکر رسدیگی به مشکلات مردم در بحث مسائل مرتبط با شهرداریست، شهردار بایستی برابر با قانون ۷۳ شوراهای اسلامی نسبت به پاسخگویی به سوالات اقدام کند.