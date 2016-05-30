دومین موزه روستایی کشور در گلستان پیشرفت خوبی ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها – زهرا بهرامی: مردادماه سال گذشته بود که کلنگ عملیات اجرایی موزه میراث روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق در گرگان با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، مسعود سلطانی فر، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، آیتالله نور مفیدی نماینده ولیفقیه در استان، معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست کشور و دیگر مسئولان استانی و کشوری بر زمین زده شد.
کلنگ این پروژه در گلستان در حالی بر زمین خورد که در دولت نهم و دهم ۲۳ استان مصوبه هیئت دولت را برای ایجاد موزه میراث روستایی، دریافت کرده بودند اما گلستان توانست گوی سبقت در اجرای این پروژه را از ۲۲ استان دیگر کشور برباید. افتتاح پر سرو صدای این طرح که مسئولان عالی رتبه استانی و کشوری را همراه خود داشت این انتظار را ایجاد کرد که دومین موزه بزرگ روستایی کشور هرچه زودتر بهره برداری شود، اما در ۹ ماهه گذشته اماواگرهای بسیاری در خصوص موزه روستایی گلستان مطرح شد و تا جایی که آغاز عملیات اجرایی و یا بهرهبرداری از این پروژه نیز ابهامبرانگیز شد.
سؤالات بیشمار در خصوص دومین موزه روستایی کشور در حالی ادامه داشت که مسئولان استان ترجیح دادند بهطورکلی به سؤالها در این حوزه پاسخ دهند. شفاف نبودن توضیحات طی ماه های گذشته نگرانی های زیادی را درباره احداث این موزه ایجاد کرد و این ها در شرایطی بود که یک موزه در گرگان سه سال بسته است و یک طرح جدید هم در گنبد آماده کلنگ زنی است.
آغاز تملک خانههای روستایی
بالاخره پس از گذشت ۹ ماه از آغاز عملیات اجرایی این پروژه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان از پاسخگویی کلی به سؤالها در این حوزه پا را فراتر گذاشت و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موزه روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق دومین موزه روستایی کشور، خاورمیانه و آسیای مرکزی است که هماکنون در مرحله تملک خانههای روستایی است.
ابراهیم کریمی افزود: مکان اجرای این موزه بر اساس، موقعیت مکانی، توپوگرافی، تراکم پوشش گیاهی، تأسیسات زیربنایی، فاصله تا مرکز استان، دسترسی آسان به آن نسبت به سایر مکانها در استان انتخابشده است.
وی ادامه داد: شناسایی هویت بومی بهمنظور حفظ و صیانت از آن، غنیسازی هویت ملی، تقویت خودباوری و خردورزی، شناسایی و معرفی ارزشهای مذهبی و ملی و همچنین توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت شغلی، رونق صنعت گردشگری و توسعه مفهوم معماری پایدار از اهداف راهاندازی این موزه است.
وی اضافه کرد: در این موزه مسکن روستایی، فضاهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی، باغات و مزارع، فضای اقامتی و همچنین اداری و خدماتی در راستای اهداف موزه دیدهشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان ادامه داد: هماکنون تملک سه خانه روستایی در بندرگز و کردکوی در مرحله نهایی شدن است و کارگاههای آنها تشکیلشده است.
وی بابیان اینکه تجهیزات کارگاهها خریداریشده است، تصریح کرد: با پایان کار تملک مرحله واچینی در روستا و دوباره چینی در موزه با کمک متخصصین انجام میشود.
به گفته کریمی هماکنون مطالعات طرح موزه روستایی به پایان رسیده و مکانیابی خانههای روستایی در موزه نیز نهایی شده است.
وی با یادآوری اینکه مشاور تمام روستاهای استان بازدید کرده و کار شناسایی خانههای روستایی به اتمام رسیده است، اظهار کرد: تاکنون مردم همکاری بسیار خوبی داشته و در هبه رایگان خانهها مشارکت فعالی داشتهاند.
مردم همکاری بسیار خوبی داشته و در هبه رایگان خانهها مشارکت فعالی داشتهاند، این خانهها در موزه روستایی به نام صاحبخانه، روستا و شهرستانی که خانه روستایی در آن قرار داشته در موزه دوباره چینی میشوند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان از شناسنامهدار شدن خانههای روستایی هبه شده خبر داد و گفت: این خانهها در موزه روستایی به نام صاحبخانه، روستا و شهرستانی که خانه روستایی در آن قرار داشته در موزه دوباره چینی میشوند.
کریمی افزود: اعتبار این موزه در سال گذشته یک میلیارد تومان بود که تاکنون فقط نیمی از آن (حدود ۵۰۰ میلیون تومان) تخصیصیافته است.
وی ادامه داد: هنوز اعتبارات سال ۹۵ ابلاغ نشده است اما امیدواریم اعتبارات مصوب و تخصیصی موزه روستایی گلستان در سال جاری بیشتر از گذشته باشد.
آغاز مستند نگاری از بنای روستای قلندر آیش
در ادامه معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان به تشریح جزییات بیشتر این پروژه پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: هماکنون مراحل انتقال بنای روستای قلندر آیش از توابع دهستان سدنرستاق غربی در بخش مرکزی کردکوی به موزه میراث روستایی استان گلستان در حال انجام است و مراحل آن مستند نگاری میشود.
محمدمهدی برهانی افزود: عملیات اجرایی موزه میراث روستایی استان گلستان بهعنوان دومین موزه روستایی در کشور در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار در پارک جنگلی قرق از سال گذشته آغاز و نسبت به عقد قرارداد اجرایی شدن آن اقدام شده است.
وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه با آموزش نیروی انسانی به سرپرستی دکتر محمود طالقانی آغاز و بناهای قابلانتقال به این موزه بررسیشده و انتقال این بناها به موزه روستایی از ماه قبل آغازشده است.
برهانی یادآور شد: در موزه روستایی نگاه کالبدی به سازههای روستایی وجود ندارد، بلکه در آنها میراث غیرملموس شامل فعالیتهای فرهنگی، بازیهای بومی و محلی و آیینها مطالعه، بازسازی و در مناسبتهای مختلف اجرا میشود.
تخصیص ۵۰ درصدی اعتبارات موزه روستایی گلستان در سال گذشته و مشارکت خوب اهالی بومی در هبه خانههای تاریخی روستایی نشان میدهد گلستانها به اجرای این پروژه بیش از مسئولان رغبت دارند و دومین موزه روستایی کشور و خاورمیانه نیازمند نگاه ویژه دولت در تخصیص اعتبار است.
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