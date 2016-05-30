اعلام رای تجدید نظر در مورد سهام کمیته المپیک در یک بانک

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک کیومرث هاشمی در مورد سهام این کمیته در یکی از بانک های خصوصی کشور (بانک تات) توضیح داد.

وی در این زمینه یادآور شد: کمیته ملی المپیک پیش از این در یکی از بانک های خصوصی سهام داشت که البته بنا به دلایل مختلف و شرایط ایجاد شده فروخته شده بود که حتی این موضوع به شکایت هم منجر شد.

زمانی که تیم مدیریتی فعلی در کمیته ملی المپیک مستقر شد، رای بدوی اول در مورد شکایت مطرح شده به نفع طرف مقابل ما صادر شد.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: در این زمینه و طی دو سال گذشته پیگیری های زیادی انجام دادیم. تا اینکه بالاخره هفته گذشته حکم دادگاه به نفع ما صادر و بر این اساس ۳۰ میلیون سهم کمیته ملی المپیک به عنوان سهامدار در بانک مربوطه به ما برگردانده شد.