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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

در حضور رئیس جمهور؛

مراسم بدرقه کاروان المپیک اواخر تیرماه برگزار می‌شود

مراسم بدرقه کاروان المپیک اواخر تیرماه برگزار می‌شود

به گفته وزیر ورزش و جوانان، مراسم بدرقه کاروان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک ریو دهه سوم تیرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه به زودی دیداری با معاون اول رئیس‌جمهور در راستای حمایت از کاروان ورزش ایران خواهیم داشت، گفت: احتمالا دهه سوم تیرماه مراسم بدرقه کاروان ایران برگزار می‌شود. رئیس‌جمهور پذیرفته است در این مراسم حضور داشته باشد. همه اینها برای آن است که بگوییم مسئولان علاقه‌مند هستند و از ورزش پشتیبانی می‌کنند و مطمئن هستم نتیجه خوبی خواهیم گرفت.

کد مطلب 3671956
زینب حاجی حسینی

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