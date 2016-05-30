به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه به زودی دیداری با معاون اول رئیسجمهور در راستای حمایت از کاروان ورزش ایران خواهیم داشت، گفت: احتمالا دهه سوم تیرماه مراسم بدرقه کاروان ایران برگزار میشود. رئیسجمهور پذیرفته است در این مراسم حضور داشته باشد. همه اینها برای آن است که بگوییم مسئولان علاقهمند هستند و از ورزش پشتیبانی میکنند و مطمئن هستم نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
به گفته وزیر ورزش و جوانان، مراسم بدرقه کاروان ایران برای حضور در بازیهای المپیک ریو دهه سوم تیرماه برگزار خواهد شد.
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