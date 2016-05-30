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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

با حضور مسئولان؛

مجتمع خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان افتتاح شد

مجتمع خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان افتتاح شد

دامغان - مجتمع خیریه فرهنگی و رفاهی چهارده معصوم (ع) دامغان به عنوان بزرگترین مجتمع خیریه استان سمنان در دو هزار و ۴۰۰ متر زیربنا با حضور مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان سمنان صبح دوشنبه در آئین افتتاح مجتمع خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان با بیان اینکه هر فردی با توان خود یک خیر است، افزود: پرداختن به امور خیر و عام المنفعه در ایران اسلامی قدمتی تاریخی دارد و این مهم نشان از فرهنگ غنی این مرز و بوم است.

علیرضا ایزدپور همچنین با تاکید بر لزوم بهره گیری مناسب از فیوضات ماه مبارک شعبان تصریح کرد: ماه شعبان بهترین فرصت برای خودسازی و رشد و تعالی انسان ها است.

وی گفت: این سازمان با هدف حمایت از کودکان و بانوان بی سرپرست، معلولان، نیازمندان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تشکیل شده و مشارکت مردمی برای احداث واحدهای مسکونی، تجهیزات و هزینه های تحصیلی این قشر از جامعه ضروری است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان موفقیت بهزیستی را در سایه خرد جمعی ذکر کرد و مهمترین شاخصه حضور خیرین را اعتماد و صداقت در کار کارکنان، موسسات و مراکز بهزیستی دانست.

ایزدپور با اشاره فعالیت های خداپسندانه موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) از متولیان این امر که با ساخت چنین مجتمعی موجب شادی دل مردم محروم و نیازمند شده اند تقدیر کرد.

این مجتمع فرهنگی زیر نظر موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان و در زمینی به مساحت ۷۰۲ متر مربع و زیر بنای دو هزار و ۴۰۰ متر در پنج طبقه شامل دو تالار پذیرایی، مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست، مهد کودک و آشپزخانه مرکزی است.

 

کد مطلب 3672007

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