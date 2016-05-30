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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

وزیر بهداشت از بیمارستان سلماس بازدید کرد/افتتاح ۱۸۰ خانه بهداشت

وزیر بهداشت از بیمارستان سلماس بازدید کرد/افتتاح ۱۸۰ خانه بهداشت

ارومیه – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت یازدهم به آذربایجان غربی، از بیمارستان در حال احداث سلماس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به سلماس از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان جزییات روند احداث این بیمارستان قرار گرفت.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعد از بازدید از بیمارستان در حال ساخت سلماس راهی شهرستان خوی شد تا ضمن دیدار با مردم این شهر به مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی این شهرستان نیز رسیدگی کند.

این پروژه بیمارستانی در زمینی به مساحت پنج هکتار در دست احداث است، مساحت عرصه این پروژه ۵۳ هزار و ۹۱۴ مترمربع بوده و زیربنای کلی آن نیز ۱۳ هزار و ۴۷۱ متر مربع است.

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سلماس با دو و چهار طبقه، دارای بخش‌های مختلفی از قبیل اورژانس، آزمایشگاه، تشخیص و بخش مراقبت ویژه خواهد بود.

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سلماس در جاده سلماس به خوی و در ضلع جنوبی روستای برگشاد قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در حاشیه این بازدید در خصوص برنامه های وزیر بهداشت گفت: همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان، ۱۸۰ خانه بهداشت روستایی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان افتتاح می شود.

جواد آقازاده افزود: امروز دوشنبه سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان غربی سفر کرده و علاوه بر حضور در شهرستان خوی به عنوان نماینده هیئت دولت، خانه های بهداشت روستایی را که در دولت تدبیر و امید احداث شده است، افتتاح خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای احداث این خانه های بهداشت در مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است اظهار داشت: دولت تدبیر و امید بیشترین توجه را به ارتقای شاخص های سلامتی در کشور و آذربایجان غربی داشته و در تامین زیرساخت های بهداشتی در این استان خوب عمل کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: بهبود استاندارد و تجهیز ۱۱۴ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید در استان است که رضایت بیش از پیش روستاییان را در استان به همراه داشته است.

آقازاده گفت: نوسازی و تجهیز ۶۷ محل زیست پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی است.

وی تامین دسترسی به خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی و خدمات نوین سلامت برای ۴۵۰ هزار نفر جمعیت ساکن در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی، تکمیل پوشش خدمات بهداشتی برای جمعیت شهری و حاشیه نشین استان با صرف ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار و راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشتی با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در استان را از دیگر اقدامات دولت در حوزه بهداشت آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی افزود: در سه سال گذشته ۱۰۰ تخت ویژه آی. سی. یو به مراکز درمانی استان اختصاص یافته، ۱۹۰ پزشک متخصص جذب مناطق محروم استان شده و دو هزار و ۲۵۰ پرستار در بیمارستان های آذربایجان غربی فعال شده است.

کد مطلب 3672028

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