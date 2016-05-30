وزیر بهداشت از بیمارستان سلماس بازدید کرد/افتتاح ۱۸۰ خانه بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به سلماس از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان جزییات روند احداث این بیمارستان قرار گرفت.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعد از بازدید از بیمارستان در حال ساخت سلماس راهی شهرستان خوی شد تا ضمن دیدار با مردم این شهر به مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی این شهرستان نیز رسیدگی کند.

این پروژه بیمارستانی در زمینی به مساحت پنج هکتار در دست احداث است، مساحت عرصه این پروژه ۵۳ هزار و ۹۱۴ مترمربع بوده و زیربنای کلی آن نیز ۱۳ هزار و ۴۷۱ متر مربع است.

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سلماس با دو و چهار طبقه، دارای بخش‌های مختلفی از قبیل اورژانس، آزمایشگاه، تشخیص و بخش مراقبت ویژه خواهد بود.

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سلماس در جاده سلماس به خوی و در ضلع جنوبی روستای برگشاد قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در حاشیه این بازدید در خصوص برنامه های وزیر بهداشت گفت: همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان، ۱۸۰ خانه بهداشت روستایی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان افتتاح می شود.

جواد آقازاده افزود: امروز دوشنبه سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان غربی سفر کرده و علاوه بر حضور در شهرستان خوی به عنوان نماینده هیئت دولت، خانه های بهداشت روستایی را که در دولت تدبیر و امید احداث شده است، افتتاح خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای احداث این خانه های بهداشت در مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است اظهار داشت: دولت تدبیر و امید بیشترین توجه را به ارتقای شاخص های سلامتی در کشور و آذربایجان غربی داشته و در تامین زیرساخت های بهداشتی در این استان خوب عمل کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: بهبود استاندارد و تجهیز ۱۱۴ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید در استان است که رضایت بیش از پیش روستاییان را در استان به همراه داشته است.

آقازاده گفت: نوسازی و تجهیز ۶۷ محل زیست پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی است.

وی تامین دسترسی به خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی و خدمات نوین سلامت برای ۴۵۰ هزار نفر جمعیت ساکن در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی، تکمیل پوشش خدمات بهداشتی برای جمعیت شهری و حاشیه نشین استان با صرف ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار و راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشتی با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در استان را از دیگر اقدامات دولت در حوزه بهداشت آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی افزود: در سه سال گذشته ۱۰۰ تخت ویژه آی. سی. یو به مراکز درمانی استان اختصاص یافته، ۱۹۰ پزشک متخصص جذب مناطق محروم استان شده و دو هزار و ۲۵۰ پرستار در بیمارستان های آذربایجان غربی فعال شده است.