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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

ورود نیروهای عراقی به فلوجه

ورود نیروهای عراقی به فلوجه

منابع امنیتی عراق از ورود نیروهای این کشور به فلوجه در چارچوب عملیات آزادسازی این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای عراقی امروز با کمک نیروهای پشتیبان و حشد الشعبی وارد شهر فلوجه شدند. این اقدام در سایه پشتیبانی هوایی از سه نقطه آغاز شد.

«صباح النعمان» سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق با اعلام این خبر افزود: از صبح زود عملیات ورود به فلوجه را آغاز کردیم که این امر مرحله جدیدی در عملیات بازپس گیری فلوجه از تروریست های داعش است.

در همین حال صدای انفجارها و تیراندازی در منطقه «النعیمیه» در بخش جنوبی شهر فلوجه شنیده می شود.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق شب گذشته اعلام کرده بود مرحله سوم عملیات آزادسازی فلوجه طی ۴۸ ساعت آینده آغاز خواهد شد. گفتنی است فلوجه نخستین شهر عراق است که تروریست های داعش هنگام نفوذ به این کشور در ژانویه ۲۰۱۴ آن را اشغال کردند.

کد مطلب 3672029
سمیه خمارباقی

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