امکان خرید بلیط هواپیما با اپلیکیشن موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرپلین تیکت، اولین وب سایتی است که به صورت تخصصی در زمینه خرید بلیط هواپیما در ایران فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در سالگرد راه اندازی این سایت، اپلیکیشن اندروید آن نیز طراحی و راه اندازی شده است.

کاربران می توانند این اپلیکیشن را به عنوان یکی از کامل‌ترین برنامه های کاربردی خرید بلیط هواپیما از فروشگاه های اندروید دانلود کرده و پس از جستجوی پروازهای داخلی یا خارجی مورد نظر، بلیط را در هر مکان و زمان روی تلفن همراه، خریداری کنند.

ارائه بیمه کنسلی پرواز از دیگر خدمات جدیدی است که از سوی این وبسایت فروش، معرفی شده است تا از این پس مسافران با خیال آسوده نسبت به خرید آنلاین بلیط هواپیما، اقدام کنند و نگران تغییرهای ناگهانی برنامه سفر خود نباشند.

بیمه کنسلی پروازهای داخلی این امکان را در اختیار مسافران می گذارد که اگر شرکت هواپیمایی پرواز را کنسل کند، این مجموعه بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای، بلیط جایگزین انتخابی را حتی تا ۲۰ هزار تومان بیشتر از قیمت بلیط هواپیما اول برای مسافران تهیه می کند. در حال حاضر این بیمه به صورت رایگان همراه بلیط‌های خریداری شده به مسافران ارائه می‌شود.

در همین حال امکان رزرواسیون پروازهای خارجی نیز بر روی این وبسایت فراهم شده است و ایرپلین تیکت با شبکه جامعی که این وبسایت از شرکت‌های هواپیمایی خارجی تدارک دیده است، می‌توان بلیط پروازهای خارجی را با ارزان‌ترین قیمت و به صورت ریالی در تمام مسیرهای بین المللی تهیه کرد.

پشتیبانی شبانه روزی با روش‌های مختلف پاسخگویی، دسترسی به تمام پروازهای سیستمی و چارتری مسیرهای داخلی و خارجی، اطلاعات کامل پرواز مانند مدل هواپیما و پذیرایی پرواز، گارانتی اعتبار چارترکننده و امکان کنسلی آنلاین بلیط های خریداری شده در پنل کاربری از دیگر خدماتی است که این وبسایت ارائه می دهد.