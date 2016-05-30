۴ هیئت اقتصادی به قزوین سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عباس علی درافشانی در جلسه شورای روابط خارجی استان که به منظور بررسی و هماهنگی لازم برای حضور چهار هیئت اقتصادی از لهستان، روسیه، چین و ایتالیا در استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: سفر هیئت اقتصادی لهستان به دنبال ابراز تمایل همکاری طرف لهستانی در استان قزوین و دعوت استان از آنها، به سرپرستی معاون مارشال «استاندار» استان سیلزیای لهستان، به همراه تعدادی از فعالان بخش خصوصی آن کشور باهدف شناخت ظرفیت های استان و مشارکت در سرمایه گذاری انجام می پذیرد.

وی افزود: این هیئت دارای ویژگی فنی و تخصصی در حوزه های صنایع شیشه، قطعات صنعت برق، لوازم خانگی و با رویکرد سرمایه گذاری مشترک و بازسازی صنایع و انتقال تکنولوژی است که دو روز در استان حضور می یابند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: برنامه های این هیئت دیدار با استاندار، مدیران دولتی و غیر دولتی، بازدید تعدادی از واحدهای صنعتی و مراکز دانشگاهی و همچنین مذاکره مستقیم با تعدادی از واحدهای صنعتی و تجاری وبازدید از اماکن تاریخی و گردشگری قزوین است.

درافشانی اضافه کرد: همچنین طی هفته جاری یک هیئت اقتصادی شامل تعدادی از بازرگانان کشور روسیه با هدف خرید محصولات کشاورزی شامل میوه، صیفی جات وخشکبار از ایران به قزوین سفر خواهند کرد وبا مدیران بخش کشاورزی و تشکل بخش خصوصی و تجار فعال در این حوزه جلسات کاری برگزار خواهد شد.

وی گفت: هیئت اقتصادی سوم از کشور ایتالیا است که این سفر به دنبال نشست دی ماه سال گذشته استاندار قزوین و سفیر ایتالیا و تفاهم نامه منعقد شده بین استان قزوین و آن کشور، برای پیگیری تفاهم نامه منعقده و بررسی نتیجه طرح های پیشنهادی استان به طرف ایتالیایی، انجام می گیرد.

درافشانی خاطرنشان کرد: همچنین طی هفته جاری یک هیئت اقتصادی از کشور چین که در نشست قبل پیشنهادات استان به آنها ارائه شده بود به قزوین سفر می کند که در همین راستا جلسه تخصصی برای پیگیری و تبادل اطلاعات فنی و اقتصادی در مرکز خدمات سرمایه گذاری و تشکل غیر دولتی بخش خصوصی برگزار خواهد شد.