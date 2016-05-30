  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

پیش بینی رشد ۵۰ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان کرمانشاهی

پیش بینی رشد ۵۰ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی خرید گندم تضمینی از کشاورزان استان خبر داد.

مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار برداشت گندم در مناطق گرمسیر استان کرمانشاه که از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده در حال انجام است.

وی گفت: ۵ مرکز در این مناطق برای خرید گندم تضمینی از کشاورزان در نظر گرفته شده که گندم را از کشاورزان تحویل می گیرند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تا کنون ۶۳ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان در مناطق گرمسیر خریداری شده است.

رحمت آبادی از پیش بینی خرید ۸۰۰ هزار تن گندم تضمینی طی امسال در استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته از رشدی ۵۰ درصدی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت پول گندم کشاورزان متناسب با تخصیص اعتبارات از مرکز انجام خواهد شد.

کد مطلب 3672059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها