پیش بینی رشد ۵۰ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان کرمانشاهی

مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار برداشت گندم در مناطق گرمسیر استان کرمانشاه که از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده در حال انجام است.
وی گفت: ۵ مرکز در این مناطق برای خرید گندم تضمینی از کشاورزان در نظر گرفته شده که گندم را از کشاورزان تحویل می گیرند.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تا کنون ۶۳ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان در مناطق گرمسیر خریداری شده است.
رحمت آبادی از پیش بینی خرید ۸۰۰ هزار تن گندم تضمینی طی امسال در استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته از رشدی ۵۰ درصدی برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد: پرداخت پول گندم کشاورزان متناسب با تخصیص اعتبارات از مرکز انجام خواهد شد.
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