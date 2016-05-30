بانک مرکزی نرخ جدید بانکی ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه نرخ بانکی ۳۱ ارز از جمله یورو و پوند را کاهش داد، نرخ ۷ ارز از جمله دلار را ثابت نگاه داشت و نرخ یک ارز را بالا برد. نرخ بانکی دلار بدون تغییر نسبت به دیروز ۳۰ هزار و ۴۶۵ ریال، نرخ پوند با ۱۵ ریال کاهش ۴۴ هزار و ۵۳۰ ریال و نرخ هر یورو با ۳۰ ریال کاهش ۳۳هزار و ۸۲۶ ریال اعلام شد.

فرانک سوئیس تنها ارزی بود که امروز نرخ بانکی آن با یک ریال افزایش ۳۰ هزار و ۶۲۷ریال تعیین قیمت شد. قیمت هر کرون سوئد ۳,۶۴۵ ریال، کرون نروژ ۳,۶۴۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۴۹ ریال، روپیه هند ۴۵۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۹۴ ریال، دینار کویت ۱۰۰,۷۹۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۰۶۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۷.۴۴۳، دلار هنگ کنگ ۳,۹۲۲ ریال، ریال عمان ۷۹,۱۱۸ ریال، دلار کانادا ۲۳,۳۰۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۹۳۰ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۷۲ ریال و روبل روسیه ۴۶۱ ریال قیمت گذاری شد.

ریال قطر ۸,۳۶۸ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۵۴ ریال، لیر سوریه ۱۳۹ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۸۳۹ ریال، ریال سعودی۸,۱۱۹ ریال، دینار بحرین ۸۰,۷۲۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۰۳۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۷۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۴۰۳، یکصد درام ارمنستان ۶,۳۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۲,۷۸۲ ریال، یوان چین ۴,۶۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۸۵,۱۷۰ ریال، رینگیت مالزی ۷,۴۱۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۵۷۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۰۶۱ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۳ ریال، منات آذربایجان ۲۰,۵۲۰ریال و یک هزار روبل بلاروس ۱,۵۴۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۷۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۰۶۲ ریال اعلام شد.