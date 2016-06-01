رکابزنان المپیکی به اردوی چک می روند/ مربی خارجی کمک فنی می دهد

اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: ما برای انتخاب نفرات دعوت شده به تیم ملی اعزامی به المپیک قصد داشتیم شش نفر را انتخاب کنیم اما شرایط ورزشکاران بسیار به هم نزدیک بود به همین دلیل هشت رکابزن به اردوی تیم ملی دعوت شدند. عملکرد این رکابزنان در این مدت بررسی می شود و برای آنها برنامه های تدارکاتی داریم.

وی افزود: رقابتهای تور ژاپن هم که این روزها رکابزنان در آن حاضر هستند برای ما ملاک است. چون تنها سه نفر به عنوان نماینده ایران راهی المپیک می شوند. بنابراین همه رکابزنان دعوت شده به تیم باید برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم اعزامی به ریو تلاش کنند.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه احتمال دارد با نفرات کمتری راهی اردوی خارجی شویم، خاطرنشان کرد: ما درخواست برپایی یک اردوی اروپایی را داده ایم . در صورت قطعی شدن رکابزنان دعوت شده به اردوی تیم ملی راهی اردوی چک می شوند تا ضمن برپایی اردو در چند مسابقه در اروپا هم حاضر شوند.

وی با تاکید بر اینکه محل اردوی در نظر گرفته شده خوب بوده و قبلا تیم جوانان هم به این اردو رفته است ادامه داد: ما قبلا هم در این کشور اردو زده ایم و با شرایط این کشور آشنا هستیم. در کنار آن زمینه برپایی این اردو را پاول براون یکی از مربیان قدیمی ایران فراهم کرده و قرار است در تمرینات این کشور از کمک فنی وی نیز استفاده کنیم.

خالقی در خصوص چرایی انتخاب این کشور هم گفت: این کشور در اروپا مرکزیت دارد و اگر بخواهیم در مسابقات کشورهای اروپایی شرکت کنیم به راحتی می توانیم به کشورهای اطراف چک برویم. در کنار آن محل اردوی دوچرخه سواری در این کشور بسیار خوب است.