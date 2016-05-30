امکانات بیمارستانی خوی پاسخگوی نیازهای مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت یازدهم در آیین بهره برداری از مرکز تصویر برداری ام. آر. آی خوی با بیان اینکه خوی از کمبود بیمارستان رنج می برد اظهار داشت: اینکه بعد از گذشت ۲۰ سال یک پروژه بیمارستانی تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد زیبنده و پاسخگوی نیازهای درمانی مردم خوی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اتمام هر چه سریعتر پروژه های بیمارستانی این شهرستان افزود: پیگیری وضعیت بیمارستان‌های درحال احداث خوی، ضروری‌ترین نیاز این شهرستان در حوزه درمان است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین از بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی آیت الله خویی و بیمارستان قمر بنی هاشم خوی بازدید و دستورات لازم برای رسیدگی به مشکلات پیش روی این طرح ها را صادر کرد.

قاضی زاده هم اکنون در جلسه شورای اداری خوی حضور دارد و بعد از سخنرانی در این نشست بلافاصله برای افتتاح همزمان ۱۸۰ خانه بهداشت، عازم ارومیه خواهد شد.

اساسنامه بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی آیت‌الله العظمی خویی(ره) در زمینی به وسعت ۳۷ هکتار، اردیبهشت ماه سال ۷۱ به ثبت رسیده و موافقت ساخت این بیمارستان در ۶ اردیبهشت ماه سال ۷۲ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده اما این طرح هنوز به اتمام نرسیده است.

شهرستان خوی با توجه به موقعیتی که در منطقه داراست سالانه میزبان هزاران بیمار از شهرهای مجاور مانند قره ضیاالدین، چالدران، ماکو و دیگر شهرهای شمال آذربایجان غربی است اما این شهرستان تنها دارای دو بیمارستان است.