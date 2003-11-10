تعطيلي سفارت آمريكا پيش از انفجار رياض سئوال برانگيز است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان لوموند امروز نوشت: در پي حملات مرگباري كه اخيرا در عربستان صورت گرفت و منجر به كشته و زخمي شدن تعداد كثيري از غير نظاميان شد، جامعه بين الملل به شدت به محكوم كردن اين حملات پرداخت. فرانسه نيز به نوبه خود اين اعمال را به شدت محكوم كرد و آمادگي خود را اعلام كرد تا براي مبارزه با چنين حركاتي با جامعه بين الملل همگام شود.

وزراي امور خارجه انگليس ضمن اينكه حملات تروريستي مذكور را نوعي بربريت وحشيانه خواند اين حركات را محكوم كرد . كشورهاي آلمان، فرانسه، روسيه، كانادا و آمريكا نيز با محكوم كردن چنين حملاتي بر لزوم مبارزه با تروريسم تاكيد كردند. عمرو موسي به نمايندگي از جهان عرب، شوراي همكاري هاي خليج فارس كه عربستان سعودي نيز يكي از اعضاي آن است، لبنان، مصر، مغرب وهمچنين ايران نيز همگي يك صدا اين حملات را به شدت رد كردند.

برخي كشورهاي غربي خواستار خروج نمايندگان خود از اين كشور شدند اگر چه پيش از اين نيزاز اتباع خود درخواست كرده بودند به غير از موارد ضروري در عربستان سعودي باقي نمانند ، بار ديگر بر اين امر تاكيد كردند اما نكته مورد توجه اين است كه آمريكا سفارت خود در عربستان را روز شنبه تعطيل كرده بود و كاركنان خود را به دلايلي كه امنيتي خواند، از اين كشور خارج كرد. اين در حالي است كه آرميتاژ معاون وزير امور خارجه اين كشور يكشنبه شب وارد عربستان شد و هنوز پاي خود را از پلكان هواپيما پايين نگذاشته بود كه اظهار داشت مسئوليت اين حملات به عهده گروه القاعده است. معاون وزير امور خارجه آمريكا دليل حملات تروريستي را براندازي خاندان آل سعود در عربستان دانسته است.

لوموند در پايان توضيحات خود مي افزايد:گاهي ارتباط ميان وقايعي كه روي مي دهد از چشمان ما پنهان مي ماند و در مورد قضيه اخير د رعربستان نيز اين سوال مطرح است كه آرميتاژ قبل از اينكه پا بر خاك عربستان بگذارد، چطور بانيان اين حملات را به طور دقيق كشف كرد. آيا ارتباطي ميان مسائل و رويدادها در عربستان وجود ندارد؟ محكوميت يك صداي اين حملات از سوي تمام جهان و خروج اتباع همه كشورها پس ازحمله امري قابل توجيه است. اما در اين ميان فقط آمريكا توانسته است درست به موقع سفارت خود را در اين كشور تعطيل كند.





