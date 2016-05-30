تخصیص ۳۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به استان سمنان

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مصوبات کارگروه ملی تسهیل ورفع موانع تولید مبلغ سه هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی نیمه فعال استان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: این تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیمه فعال به جهت افزایش راندمان و افزایش اشتغال و بهبود تولید قابل پرداخت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه تاکنون ۹۶ واحد تولیدی برای اخذ تسهیلات ثبت نام کرده اند، افزود: درخواست ۱۳واحد متقاضی درجلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و مصوب شد به این واحدها بیش از۱۳۰میلیارد ریال تسهیلات تعلق گیرد.

اسودی گفت: با اختصاص این تعداد تسهیلات به این تعداد واحد تولیدی، حدود۱۱۰ نفر به اشتغال این واحدها اضافه و راندمان آنها بطور میانگین ۲۰درصد افزایش می یابد.