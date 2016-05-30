ضرورت حضور جدی مبلغان در فضای مجازی برای رفع شبهات دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری ویژه تبلیغات دینی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان بهار قرآن و دین و به نوعی اوج قله تبلیغ در ارتباط با معارف دین اسلام است.
وی با اشاره به اینكه بنا بر روایات تقدیر انسان در طول یك سال در شبهای قدر رقم میخورد، ابراز داشت: ماه مبارك رمضان فرصتی برای رشد و تعالی انسانی است و از شب قدر یك سال تا سال بعد زمانی برای رشد و تعالی دینی و معرفتی انسان محسوب میشود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینكه در ماه مبارک رمضان رغبت درونی مردم نسبت به یادگیری مسایل دینی و علاقه درونی به مسائل معنوی بیشتر میشود، ابراز داشت: بر این اساس در طول این ماه شاهد برگزاری برنامههای مختلف تبلیغی هسیتم و فعالیت دفتر تبلیغات اسلامی نیز در این ماه ویژه تر است.
برپایی نماز جماعت از مهمترین برنامههای تمام مبلغان است
وی با بیان اینكه این دفتر در طول سال نیز اقدام به اعزام مبلغ به سرتاسر استان میكند كه البته در ماه رمضان اعزامها بیشتر میشود، تاكید كرد: مبلغان بسته به شرایط و ظرفیت فضای موجود فعالیتهای تبلیغی مختلفی انجام میدهند اما برپایی نماز جماعت از مهمترین برنامههای تمام مبلغان است و در كنار آن پاسخگویی به احكام، آموزشهای اخلاقی و غیره قرار میگیرد.
حجت الاسلام قطبی با اشاره به اینكه تلاش ما این است كه فعالیت مبلغان محدود به مساجد نباشد، گفت: بر این اساس برای سال جاری همکاری با کانونهای مساجد، پایگاههای بسیج و غیره را برای تاثیرگذاری و ارتباط بیشتر با جامعه مدنظر داریم.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان تاثیر نهادهایی نظیر آموزش و پرورش و صداوسیما در ارتباط با كودكان و نوجوانان را بسیار موثر برشمرد و گفت: ارتباط مبلغین با نوجوانان و جوانان بسیار کمتر از ارتباطی است که این نسل با رسانههای و فضای سایبری دارند و بر این اساس وظایف نهادهای مرتبط با این قشر بسیار بیشتر و موثرتر است.
ضعف در زمینه تولید محصولات به روز مذهبی
وی با بیان اینكه در زمینه تولید محصولات به روز مذهبی ضعیف عمل شده است، ابراز داشت: این در حالی است كه ما ظرفیتهای بسیار خوب و فراوانی در حوزه دینی و مذهبی برای تولید محصولات موثر بر جامعه هدف داریم اما تاكنون نتوانستیم از این ظرفیتها به خوبی استفاده كنیم.
حجت الاسلام قطبی ادامه داد: گاه با یک محصول میتوان تأثیر بسیاری بر مخاطبین داشت به طور مثال حدود ۵۰۰ هزار قلم قرآنی در کشور به فروش رفته است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، با اشاره به رویكرد جامعه به فضای مجازی و تاثیر پذیری از این طریق گفت: بدین ترتیب شبهات زیادی از طریق فضای مجازی در اختیار افراد قرار میگیرد و این در حالی است كه مبلغان حضور جدی در این فضا برای پاسخگویی به این شبهات ندارند.
افزایش کیفیت محتوایی تبلیغ از سیاستهای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان است
وی با بیان اینكه برنامههای منظم و منسجمی برای حضور مؤثر و قوی در فضای مجازی و در دستور كار قرار دادهایم، ابراز داشت: ورود به عرصههای مجازی و شبکههای اجتماعی، ورود جدی به عرصههای فناوری و حمایت از تولید محصولات مذهبی و افزایش کیفیت محتوایی تبلیغ از جمله سیاستهای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان است.
حجتالاسلام قطبی با بیان اینكه تأمین محتوای تبلیغ دین نخستین وظیفه دفتر تبلیغات است، گفت: مجموعه دستاوردهای علمی دفتر تبلیغات بیش از دو هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب است.
وی توانمند سازی مبلغین را دومین وظیفه دفتر تبلیغات اسلامی برشمرد و تاكید كرد: آموزش روشهای تبلیغ، ارتباط با مخاطبین، آموزش زبانهای مختلف خارجی و دیگر موارد مورد نیاز برای كار مبلغان از برنامههای آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی است.
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