نیروهای یگان حفاظت میراث تهران و مرکز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در گرامیداشت روز حافظان میراث فرهنگی که از پیش از ظهر روز دهم خرداد در سالن اجتماعات ارگ آزادی در حال برگزاری است، گفت: مروزه حتی اگر خلاقیتی در جوامع باشد، آن را ثبت می کنیم. کل آثار دفاع مقدس را نیز ثبت کردیم و می خواهیم این میراث ناملموس را نیز به ثبت برسانیم و اینها نشان می‌دهد ما از ارزش ها حفاظت می کنیم. در فهرست های ثبت آثار تاریخی فهرست های ذیربطی تهیه می شود که جامعه به ثروت ها و ارزش هایش توجه کند.

وی گفت: اولویت وظایف میراث فرهنگی، حفاظت است، اما حفاظت فقط فیزیکی نیست. فرآیند حفاظت، فرآیند علمی و فرهنگی است که از شناخت ارزش ها شروع می شود و به آماده کردن شرایط برای ثبت ارزش ها، ترویج آن در جامعه ادامه پیدا می کند و به مستندنگاری، مرمت و بازدید گردشگران از آن می انجامد. به همین دلیل میراث فرهنگی در موضوع توسعه پایدار مهم می شود.

طالبیان ادامه داد: تقدم امنیت نرم افزاری بر امنیت سخت افزاری حرف درستی است. در گذشته قبل از اینکه یگان حفاظت کاری انجام دهد، ما نگهبان آثار تاریخی داشتیم و نگهبان پست داشت و خود یک راهنمای تمام عیار می شد ما بسیاری از اوقات از همین نیروها پس از بازنشستگی برای راهنمایی گردشگران استفاده می کردیم اکنون برخی از سربازهایی که مدتی را در یک محوطه تاریخی می گذرانند بعد از دو سال کارشناسان خوبی می شوند.

وی گفت: موضوع حفاظت یک امر یکپارچه است. باید ردیفی اختصاص یابد که بتوانیم حفاظت فیزیکی و مردمی داشته باشیم باید انجمن های میراث فرهنگی را نیز بیشتر فعال کنیم و برنامه مدیریتی جامع داشته باشیم.

در ادامه از نیروهای یگان حفاظت در ستاد مرکزی و کاخ موزه های تهران تقدیر شد.

عباس دولتشاهی فرمانده یگان حفاظت میراث لرستان و محمدرضا بیداد فرمانده یگان حفاظت میراث کرمانشاه به عنوان فرماندهان نمونه معرفی شدند. بهارک توحیدی، حسین شهابی، تقی پورانصاری و محمود سلیمی سرباز وظیفه از ستاد مرکزی تقدیر شدند. همچنین از حامد عدلی مسئول پایگاه حفاظت کاخ سعدآباد، وحیدعلی پوریان از یگان حفاظت کاخ گلستان، حمید محمدی از یگان حفاظت موزه ملی، محمدعلی شیخی از یگان حفاظت کاخ نیاوران و محمد تراب زاده از یگان حفاظت کاخ سعدآباد مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از ۱۲ نفر از کارکنان یگان حفاظت استان تهران و نیروهای عملیاتی که در سه عملیات موفق به کشف ۲ هزار و ۸۳۸ شی و سکه از جنس طلا و نقره شدند، تقدیر به عمل آمد. از این تعداد آثار کشف شده، یک هزار و ۴۹۴ قلم آن به هزاره اول قبل از میلاد دوره اسلامی به هخامنشی می‌رسید.