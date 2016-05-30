۱۵ درصد مدارس خراسان جنوبی تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد صبح دوشنبه در هیجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی اقدامات موثری در امر مدرسه سازی انجام داده و مسئولان تلاش کردند که تمام همکاری را در این زمینه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی در قرن گذشته نقش بسزایی در توسعه علم در شرق کشور داشته اند، بیان کرد: بزرگان زیادی در استان داریم که سبب افتخار ملی ما هستند.

نخعی نژاد ادامه داد: امروز نیز باید دست به دست هم دهیم که مشکلاتی که در حوزه آموزشی به وجود آمده برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات آموزشی استان به دلیل جابجایی های جمعیتی آن هم بر اثر خشکسالی به وجود امده است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ درصد فضاهای آموزشی استان تخریبی است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این هنوز ۳۱ مدرسه استان دو نوبته است و در مقاوم سازی مدارس باید کار زیادی انجام دهیم.

نخعی نژاد با بیان اینکه در سال های گذشته علی رغم همه مشکلات مالی دولت در امر اموزش و پرورش همت زیادی داشته است، بیان داشت: در استان هم همت مسئولان بر این است که فضاهای آموزشی را توسعه داده و مقاوم سازی کنیم.

وی اضافه کرد: آنچه در توان مجموعه استان باشد دریغ نخواهد کرد هرچند همانند گذشته چشم امید ما به خیران است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: با کمک شما خیران شاهد رفع مشکلات آموزش و پرورش باشیم.

وی با بیان اینکه تقوای الهی مهمترین خواسته الهی از بندگان است: بیان داشت: تقوای الهی این است که در خدمت خلق خدا باشیم و چه خدمتی بالاتر از ایجاد فضای آموزشی توسط شما خیران است.