به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی حسینی کاشانی در مراسم اختتامیه اولین جشنواره ظرفیت ها و توانمندی های موسسات فرهنگی و هنری استان البرز که ظهر دوشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: این قبیل برنامه ها در راستای سیاست دولت مبنی بر واگذاری امور به مردم، به همت خود موسسات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دولت در این حوزه تنها حامی و نظارت کننده است، افزود: استان البرز با ۲.۵ میلیون نفر جمعیت و ۱۷۰ کارمند در مجموعه فرهنگ و ارشاد، با توجه به بودجه کنونی که در اختیار قرار داده می شود، نمی تواند برنامه های فرهنگی لازم را برگزار کند و در همین راستا واگذاری این امور به مردم الزامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تصریح کرد: دولت باید به سمت چابک سازی حرکت کند و برنامه ریزی لازم باید در این حوزه وجود داشته باشد، اما متاسفانه برنامه ارشاد در این حوزه برای مردم و مسئولان آنطور که باید روشن نیست.

وی با اشاره به اینکه شاخص های اداره کل ارشاد البرز در حوزه موسسات فرهنگی و هنری، انجمن ها، مجوز نشریه و آموزشگاه های فرهنگی، هنری و تجسمی صعودی است، گفت: تلاش کردیم با دید تسهیل‌گری به این حوزه نگاه کنیم در همین راستا افزایش تعداد نشریات و فعال تر شدن رسانه ها را برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها در دستور کار داریم.

حسینی کاشانی گفت: ۹۵ درصد فعالیت های مربوط به مراکز فرهنگی و هنری باید با برنامه ریزی لازم توسط این موسسات برگزار شود و به گونه ای این برنامه ریزی صورت گیرد که هیچ جوان و نوجوانی احساس نکند برنامه فرهنگی مورد علاقه وی در کلان‌شهر کرج وجود ندارد.

وی در پایان با طرح این سوال که تا کی باید برای مردم تصمیم بگیریم، بیان کرد: ما وظیفه داریم همه سلایق فرهنگی و هنری جامعه را بر اساس سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پوشش دهیم، چرا که مخاطبان سلیقه های مختلف دارند.