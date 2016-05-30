تلاش اصلاح طلبان برای بازسازی/«امید» مطهری را کنار می گذارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، فراکسیون امید پس از شکست در انتخابات هیات رئیسه موقت مجلس شورای اسلامی به دنبال بازسازی خود برای انتخابات هیات رئیسه دائم است. در همین راستا امروز جلسه مجمع عمومی برگزار شده است تا با رای گیری مجدد داخلی تغییراتی را در فهرست نامزدهای این فراکسیون اعمال نمایند

مهم ترین رقابت میان علی مطهری و غلامرضا تاجگردون دو عضو فراکسیون امید در جریان است تا یکی از این دو گزینه از سوی فراکسیون علاوه بر پزشکیان به عنوان نامزدی نائب رئیسی به صحن علنی مجلس معرفی شود.

علی مطهری در انتخابات هیات رئیسه موقت نتوانست رای لازم را برای نائب رئیسی مجلس بدست آورد.

غلامرضا تاجگردون به رایزنی های فراکسیونی اکتفا نکرده و از شب گذشته رایزنی های خود با مجامع استانی را هم بدین منظور آغاز کرده است.

تاجگردون منتخب مردم گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دوره نهم بود.