فرشته روحافزا همسر مرحوم دکتر سیداحمد حاتمی (از جانباختگان حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت بیش از ۸ ماه از دو فاجعه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و کشتار منا، اظهار داشت: مسئولان بعثه مقام معظم رهبری زحمات زیادی برای پیگیری این دو حادثه و رسیدگی به بازماندگان شهدا متحمل شدهاند و مدام ارتباط دارند، اما به نظر نمیآید سیاستهای کلی دولت به گونهای باشد که قصد پیگیری حقوق این ۵۰۰ نفر و احقاق حقوق آنها را داشته باشد.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، با اشاره به جانباختن بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر در فاجعه منا، تصریح کرد: اگر این حادثه را با حادثه ۱۱ سپتامبر مقایسه کنیم، میبینیم که در آنجا ۳ هزار و ۵۰۰ نفر با طرحریزی دولت آمریکا کشته شدند و حالا که حدود ۱۵ سال از آن حادثه میگذرد، هنوز کشورهای اسلامی تاوان برنامهریزی ساختگی آنها را میدهند.
روحافزا گفت: حمله به عراق و افغانستان و کشتار مردم در کوچه و خیابان و در عروسی و عزا، از جمله تبعات لشگرکشی به عراق و افغانستان به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر است، اما در مقابل در طی یک سال، ۲ یا ۳ حادثه فجیع در جریان حج رخ میدهد و هیچ اتفاقی از طرف دولت ما نمیافتد.
وی با اشاره به بسته شدن سفارت عربستان در تهران در پی حمله به این سفارتخانه و با تاکید بر اینکه هیچکسی این حمله را کار درستی نمیداند، اظهار داشت: وقتی آنها برای ظاهرسازی اینقدر نسبت به حریم خودشان حساس هستند، مسئولان ما چرا تا این حد نسبت به شناسنامه ایرانی و هویت ایرانی بیتفاوت هستند!؟
روحافزا ادامه داد: ۲ تا ۳ سال است که اسم اسرائیل را در خبرها نمیشنویم، چرا که همه وظایف آنها را امروز سعودیها در منطقه انجام میدهند؛ بنابراین معلوم است که سعودیها با ما راه نمیآیند، به ما اتهام میزنند و برایمان پروندهسازی میکنند، سوال اینجاست که چرا ما در برابر آنها اینقدر مماشات میکنیم؟
۵۰۰ نفر کشته شدهاند؛ هنوز از اهمیت رابطه با عربستان صحبت میکنند
وی افزود: در دو حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و منا، حدود ۵۰۰ نفر از هموطنان ما جان باختند، اما از این طرف مسئولان ما بر اهمیت رابطه با عربستان تاکید میکنند. انسان از این برخوردها احساس حقارت میکند.
همسر مرحوم حاتمی با انتقاد از عدم توجه مسئولان دولتی به خانوادههای شهدای این دو حادثه، اظهار داشت: آقایان قاضیعسگر و اوحدی مدام به خانههای بازماندگان این دو حادثه رفت و آمد کردهاند، اما مسئولان دولتی برای امثال ما ارزشی قائل نیستند که بخواهند حتی یک تسلیت بگویند.
روحافزا با اشاره به کشتار مردم یمن و جنگافروزی در عراق و سوریه توسط سعودیها و نیز بیتفاوتی در قبال امنیت حجاج توسط آلسعود، عنوان کرد: وقتی کشورهای اسلامی دغدغه این مسائل را درباره عربستان سعودی ندارند، چرا ما اینقدر کوتاه بیاییم و حقارت را تحمل کنیم؟
وی با بیان اینکه این یک تحقیر حقوق بشری است، ادامه داد: سوال ما این است که مرکز حقوق بشر قوه قضائیه در مقابل این رفتارهای سعودیها چه کرده است!؟ وقتی غربیها در برابر کوچکترین اتفاقات در کشور ما فریادهای حقوق بشری سر میدهند، چرا ما در برابر ظلم و کشتار دستهجمعی منا و مسجدالحرام ساکت باشیم؟
دلجویی رهبر انقلاب از خانواده شهید حاتمی/ ذوقزده شدیم
همسر مرحوم حاتمی همچنین از دلجویی اخیر رهبر معظم انقلاب از خانواده این شهید خبر داد و گفت: اخیرا از دفتر مقام معظم رهبری و از طرف ایشان تماس گرفتند و به بنده گفتند که حضرت آقا تاکید کردند که از شما احوالپرسی کنیم.
روحافزا اظهار داشت: در این تماس تلفنی، از طرف مقام معظم رهبری احوال خانواده ما را پرسیدند و التفات کردند و ما نیز تشکر کردیم و التماس دعا گفتیم.
وی گفت: اینقدر ذوقزده شده بودم که نمیدانستم در پاسخ به لطف رهبر انقلاب، چه بگویم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر صحبتهای مقام معظم رهبری نبود، همه خانوادههای جانباختگان مکه و منا امروز حال دیگری داشتند و تسلایی به دل آنها داده نشده بود.
روحافزا تصریح کرد: درخواست ما این است که حداقل آن کمیته حقیقتیابی را که رهبر انقلاب فرمودند باید فعال شود، فعال کنند و به خانوادههای جانباختگان این دو حادثه بگویند تاکنون چه کاری انجام شده است تا تسلای دل آنها باشد.
نظر شما