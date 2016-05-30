مودت لازمه و اساس یک زندگی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم جشن ازدواج ۱۶۶ زوج بسیجی که در محل تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ازدواجی پرخیر و برکت است که جنبه دنیایی و آخرتی داشته باشد پس باید با آشنایی با اصول و احکام ازدواج وارد زندگی شوید.

وی گفت: زندگی با وجود دو نفر با دو فرهنگ متفاوت و دوخواسته مطمئنا نیاز به مدیریت دارد، پس باید زوجین از ابتدای زندگی باید همفکری و همیاری داشته باشند تا زندگی پایدار و خوشی را داشته باشند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: مودت یک درجه بالاتر از محبت است که اساس و روح زندگی و لازمه زندگیست چرا که ازدواج یک حادثه است و باید تدابیر در نظر گرفته برای این حادثه زیبا باعث مسرت و خوشبختی شود.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: سیره و سبک زندگی ائمه بهترین الگو برای رسیدن به زندگی سالم و موفق است و داشتن خلق نیکو در راس امور زندگی نیز باید مد نظر زوج های جوان قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) نیز در این مراسم اظهار داشت: برپایی زندگی با یک ازدواج آسان در بستری پایدار برای تشکیل کانون خانواده ای تاثیرگذار و سالم مناسب خواهد بود.

سردار بهمن ریحانی گفت: عمل به رهنمودهای رهبری درخصوص سبک زندگی اسلامی ایرانی و توصیه های ایشان درباره ازدواج آسان باعث ثبات خانواده و جامعه می گردد و اینگونه جنبه قدسی ازدواج مطرح می شود که اساس این پیوند آسمانی است.