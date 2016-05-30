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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

با اعتبار بيش از يك ميليارد تومان

ايستگاه آتش‌نشانی شهرك مهرگان مشهد افتتاح شد

ايستگاه آتش‌نشانی شهرك مهرگان مشهد افتتاح شد

مشهد ـ ايستگاه آتش‌نشانی شماره ۴۵ در شهرك مهرگان مشهد با اعتبار يك میليارد و ۳۵۰ ميليون تومان، صبح امروز با حضور مسئولان شهری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد صبح دوشنبه در اين مراسم با اشاره به ایستگاه شماره ۴۵ آتش‌نشانی مشهد در شهرك مهرگان اظهار كرد: تاکنون بیش ۲۰ ایستگاه آتش‌نشانی در مشهد ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

حسن جعفری با بیان این که پیش از ساخت این ایستگاه‌ها خدمات آتش‌نشانی در هسته‌های مرکزی متمرکز شهر بود، گفت: قبل از احداث این ایستگاه، ارائه خدمات از سوی این مجموعه که ۲۵۰ هزار نفر را در خود جای داده از ایستگاه طبرسی دوم، ایستگاه اول خواجه ربیع و ایستگاه گلشهر، با حداقل زمان ۲۰ دقیقه‌ای همراه بود که قطع یقین بعد از اين زمان، خسارت وارده بسیار بالا است.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد خاطر نشان کرد: ایستگاه مهرگان يكي از ایستگاه‌های مهم سازمان است و تمام امکانات مورد نیاز سایر  ایستگاه‌ها را باید در این مكان متمرکز کنیم.

جعفری با بیان اینکه برای ساخت این ایستگاه يك میليارد و ۳۵۰ ميليون تومان هزینه شده است، اظهار كرد: در سال‌ گذشته، خسارت وارده به اين شهرك بر اثر آتش‌سوزي و به دليل عدم وجود ايستگاه آتش‌نشاني، ۶ ميليارد تومان بوده است.  

وی همچنین به خریداری هشت دستگاه خودرو آتش‌نشانی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: از سال ۹۴ پیگیر جذب ۴۰۰ نیروی انسانی بودیم که در حال حاضر ۱۰۰ نفر از این نیروها آموزش دیده‌اند ودر چرخه عملیاتی به کار گرفته مي‌شوند.

کد مطلب 3672349

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