بررسی تاثیر آموزش بر انسان/از ۳ داستانِ ریموند کارور الهام گرفتیم

میلاد محمدی نویسنده و کارگردان نمایش «من من نیست، دشمن است و دشمن لجن است» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش از ۱۱ خردادماه اجرای خود را در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان آغاز کرده و نام آن اشاره به هسته وجودی، خودآگاهی و ناخودآگاهی انسان دارد و مضمون اثر نیز در همین راستا است.

وی ادامه داد: این نمایش از سه داستان کوتاه نوشته ریموند کارور الهام گرفته شده است. سه داستان انسانی که جغرافیا و زمان خاصی ندارد. این داستان ها درباره خودآگاه و ناخودآگاه و تاثیر اجتماعی آموزش و پرورش بر زندگی انسان است. در واقع اجرای این اثر نمایشی شامل سه نمایش کوتاه مستقل است و تنها با محوریتی مشترک به صحنه می روند.

محمدی درباره داستان نمایش توضیح داد: این نمایش قصه سه رابطه در دنیای مدرن است. در قسمت اول رابطه یک برادر و خواهر به تصویر کشیده می شود. خواهر قرار است از همسرش جدا شود و برادرش در این باره با او صحبت می کند. قصه دوم رخوت آدم های جامعه مدرن را نشان می دهد که این آدم ها سعی دارند از این رخوت خود را نجات دهد. قصه سوم نیز داستانی عاطفی درباره یک زوج و نحوه نگاهشان به زندگی را به نمایش می گذارد. در واقع این نمایش تاثیر روابط اجتماعی و آموزش های غلط بر ناخودآگاه را به تصویر می کشد.

این کارگردان در پایان درباره فضاسازی و شیوه اجرایی نمایش بیان کرد: ریموند کارور یک نویسنده مینیمال است و ما نیز در صحنه پردازی و شیوه بازی ها به شکل مینیمال عمل کرده ایم. این نمایش اثری ایستا است و در آن هر عنصری را که مورد احتیاج نیست حذف کرده ایم. در حقیقت روزمرگی زندگی انسان معاصر به شیوه ای مینیمال به تصویر کشیده شده است.

نمایش «من من نیست، دشمن است و دشمن لجن است» به کارگردانی میلاد محمدی از ۱۱ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه رفته است.

در این نمایش بازیگران به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از: مهناز ذبیحی، میلاد محمدی، آیدا صادقی، حمید رحیمی، پرنیان گودرزی و محمدرضا مالکی.

همچنین از دیگر عوامل این کار می توان به تهیه کننده: عسل لطفی، برنامه ریز: محسن محمدی، دستیار کارگردان: احسان صفرزاده، طراح صحنه و لباس: میلاد محمدی، منشی صحنه: نرگس چمنی، مدیر صحنه: مهدی فرهنگ و مرتضی مجرد عالی، مدیر روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر، تبلیغات مجازی: گروه هنر مدرن، عکاس: آرزو آزادپور اشاره کرد.

