ايجاد بستر مناسب براي حمايت از مسلمانان جهان ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، دكتر عبدالله تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان طي ديداربا شيخ مصطفي نواحي مدير كل مدارس حفظ قرآن كريم بلژيك در مكه مكرمه با بررسي و گفتگو درباره نيازهاي تازه مسلمانان اظهار داشت: يكي از ضرورتهاي جهان اسلام حفظ و گسترش اتحاد و انسجام مسلمانان در همه نقطه دنيا است، زيرا آنها با وحدت و همبستگي مي توانند به مراحل پيشرفت و ترقي دست يافته و بسيار كوشا عمل كنند.

وي افزود: بايد زمينه هاي فرهنگي، تبليغ و آموزش دين اسلام به منظور بر آورده كردن نيازهاي مسلمانان جديد فراهم شود تا آنها در كشورهاي غير اسلامي احساس نياز نكرده و همگام با مسلمانان در كشورهاي اسلامي، پيش روند.

شيخ نواحي مدير مدارس حفظ قرآن كريم بلژيك نيز در اين ديدار با اشاره به ضرورت ادامه همكاري ميان دو سازمان گفت: افرادي كه دوست دارند مسلمان شوند بسيار زياد هستند كه با همكاري مراكز فرهنگي و اسلامي در بروكسل مقدمات مسلمان شدن آنها را فراهم مي آوريم تا با در نظر گرفتن همه جوانب مسئله و خدمت رساني و برآورده كردن نيازها، زمينه هاي ترغيب و تشويق آنها را مهيا شود.