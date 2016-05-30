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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

رئیس پلیس راه استان قزوین:

خودرو بنز با ۲۰۳ كیلومتر سرعت در قزوین توقیف شد

خودرو بنز با ۲۰۳ كیلومتر سرعت در قزوین توقیف شد

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: یک دستگاه سواری بنز SL۵۰۰ كه با سرعت غیر مجاز ۲۰۳ كیلومتر بر ساعت در آ‌زاد راه قزوین- کرج حركت می كرد متوقف و به پاركینگ منتقل شد.

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کنترل نامحسوس آزاد راه قزوین – کرج  حین كنترل خودروهای عبوری متوجه حركت یک دستگاه سواری بنز  SL۵۰۰ا سرعت بالایی شدند كه بلافاصله پس از تعقیب و گریز خودرو را متوقف كردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سرعت غیرمجاز ۲۰۳ كیلومتر در سرعت توسط دوربین های كنترل سرعت برای این خودرو ثبت شده بود، خودرو  بلافاصله  بعد از متوقف کردن و اعمال قانون به پاركینگ انتقال داده شد.

سرهنگ زینلی با اشاره به اینکه سرعت و سبقت غیر مجاز از تخلفات حادثه ساز خودرو بنز هست افزود: طبق استعلام انجام شده از سوابق خودرو مشخص شد این خودرو دارای هشت میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده  و ۲۰ فقره تخلف است.

رئیس پلیس راه استان اضافه کرد: طبق بند دال ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این خودرو توقیف و راننده خودرو جهت شركت در كلاس آموزشی و سیر مراحل قانونی به پلیس راه معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه سرعت مطمئنه، لازمه ایمنی جاده ها است و نباید برای زودتر رسیدن به مقصد، حوادث جبران ناپذیر را رقم زد، خاطرنشان كرد: رانندگان عزیز ضمن رعایت قوانین، در صورت مشاهده تخلفات حادثه ساز با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 3672381

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