خودرو بنز با ۲۰۳ كیلومتر سرعت در قزوین توقیف شد

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کنترل نامحسوس آزاد راه قزوین – کرج حین كنترل خودروهای عبوری متوجه حركت یک دستگاه سواری بنز SL۵۰۰ا سرعت بالایی شدند كه بلافاصله پس از تعقیب و گریز خودرو را متوقف كردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سرعت غیرمجاز ۲۰۳ كیلومتر در سرعت توسط دوربین های كنترل سرعت برای این خودرو ثبت شده بود، خودرو بلافاصله بعد از متوقف کردن و اعمال قانون به پاركینگ انتقال داده شد.

سرهنگ زینلی با اشاره به اینکه سرعت و سبقت غیر مجاز از تخلفات حادثه ساز خودرو بنز هست افزود: طبق استعلام انجام شده از سوابق خودرو مشخص شد این خودرو دارای هشت میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده و ۲۰ فقره تخلف است.

رئیس پلیس راه استان اضافه کرد: طبق بند دال ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این خودرو توقیف و راننده خودرو جهت شركت در كلاس آموزشی و سیر مراحل قانونی به پلیس راه معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه سرعت مطمئنه، لازمه ایمنی جاده ها است و نباید برای زودتر رسیدن به مقصد، حوادث جبران ناپذیر را رقم زد، خاطرنشان كرد: رانندگان عزیز ضمن رعایت قوانین، در صورت مشاهده تخلفات حادثه ساز با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند.