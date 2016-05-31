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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

مدیرعامل باشگاه سایپا:

فرکی قول کسب سهمیه داده است/ تغییرات سایپا زیاد نیست

فرکی قول کسب سهمیه داده است/ تغییرات سایپا زیاد نیست

مدیرعامل باشگاه سایپا می‌گوید تیم فوتبال این باشگاه با حسین فرکی به دنبال کسب سهمیه آسیایی است.

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط باشگاه سایپا بعد از انتخاب حسین فرکی گفت: فرکی کارش را روز گذشته با معرفی دستیارانش شروع کرد و بعد از آن آشنایی با بازیکنان را در دستور کار قرار داده است!

وی درباره تغییرات سایپا برای فصل آینده تصریح کرد: تغییرات سایپا برای فصل آینده زیاد نیست و نهایتا چهار بازیکن جدید جذب خواهیم کرد. قصد داریم با حفظ اسکلت تیم و استفاده از بازیکنان جوان تیم را روانه لیگ کنیم.

مدیرعامل باشگاه سایپا با بیان اینکه حسین فرکی قول کسب سهمیه آسیایی داده است، گفت: نظر باشگاه روی کسب سهمیه است نه قهرمانی. به هر حال نباید بیش از حد بلندپرواز بود. ما طبق برنامه فرکی پیش خواهیم رفت.

درویش درباره احتمال تمدید قرارداد آندرانیک تیموریان هم گفت: ما هنوز صحبتی با تیموریان نداشته‌ایم. البته این بازیکن هم چیزی به ما اعلام نکرده و ما منتظر وی هستیم.

کد مطلب 3672388

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