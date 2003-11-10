ميزان عرضه مسكن در تهران فقط ده درصد تقاضاي مسكن است

رييس كميسيون شوراي شهر جامعه مهندسان تهران در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش ساخت و ساز مسكن در شهر تهران افزود: در حال حاضر عرضه مسكن در تهران 10 درصد ميزان تقاضا است كه اين امر نشان دهنده مساوي نبودن عرضه با تقاضا است كه نتيجه آن افزايش قيمت مسكن در تهران است.

سعيد آگشته با اشاره به ركود قيمت مسكن در تهران افزود: درحال حاضر بالا رفتن قيمت مسكن و نبود قدرت خريد از سوي مردم از دلايل اصلي راكد ماندن قيمت مسكن در تهران است.

وي افزود: اين در حالي است كه متقاضيان به دليل نداشتن قدرت خريد مسكن، مجبور به اجاره نشيني هستند.

آگشته در مورد زمان پايان ركود بازار مسكن گفت: زماني كه عرضه واحدهاي استيجاري ديگر جوابگوي نياز متقاضيان نباشد و قيمتهاي آن هم بشدت افزايش يابد ، تقاضا براي خريد مسكن افزايش خواهد يافت و بازار مسكن از ركود خارج خواهد شد.

وي از مهمترين دلايل نوسان قيمت در بخش مسكن را كامل نبودن قوانين و مقررات ساخت و ساز شهرداريها، هماهنگ نبودن سيستم ساخت و ساز در كشور مطابق با علم روز، ساخت و ساز سنتي و تصويب قوانين فوري و بدون برنامه ريزي از سوي دولت در كشور ذكر كرد .





