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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

جزییات دیدار مدیر عامل بنیاد رودکی با رییس کنسرواتوار شانگهای

گروه موسیقی سنتی ایرانی در چین کنسرت می دهد/ انعقاد تفاهم نامه

گروه موسیقی سنتی ایرانی در چین کنسرت می دهد/ انعقاد تفاهم نامه

روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با انتشار گزارشی، جزییات دیدار مدیر این مجموعه با رییس کنسرواتوار شانگهای در جریان سفر ارکستر‌های دولتی به چین را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین المللی بنیاد فرهنگی هنری رودکی با انتشار گزارشی جزییات دیدار چند روز گذشته بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی با شین پینگ جانگ  رییس کنسرواتوار شانگهای و شیائو می استاد موسیقی سنتی چین وموسیقی های شرق در خلال سفر ارکستر سفمونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی به چین را تشریح کرد.

در متن این گزارش آمده است: «روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی و پروفسور شین پینگ جانگ رییس کنسرواتوار شانگهای و خانم پروفسور شیائو می استاد موسیقی سنتی چین و موسیقی های شرق به منظور همکاری های دوجانبه در زمینه معرفی موسیقی سنتی و فولکلور در محل این مرکز هنری ملاقات و گفتگو کردند.

در ابتدا مدیر عامل بنیاد رودکی گزارشی از فعالیت های بنیاد رودکی را ارایه کرد و در ادامه به موضوع نحوه اجرا و برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی سنتی و نواحی ایران در اکتبر سال آتی اشاره شد. سپس آقای شین پینگ جانگ ضمن خوش آمد گویی به مدیر عامل بنیاد رودکی از اجرای موفق و زیبای اکستر سمفونیک تهران در شانگهای تقدیر وتشکر کرد.

وی گفت: شخصا از هنر نمایی گروه ارکستر ایران بسیار لذت بردم و شب بیاد ماندنی بود. از ابراز احساسات تماشاگران به خوبی معلوم بود که آنها نیز بسیار راضی بودند.

وی همچنین با اشاره به روابط دیرینه دو کشور ایران و چین، رفت و آمد و تبادل هیات ها وگروه های هنری و فرهنگی دو کشور را در تعمیق روابط دو ملت و دولت موثر دانسته و از برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی سنتی ایران استقبال کرد. سپس بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی با تشکر از مهمان نوازی دولت و مردم چین، مختصری درباره آلات و سازهای موسیقی سنتی و فولکلور ایران توضیحاتی داد و در ارتباط با برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی سنتی ایران و همکاری های متقابل پیشنهاد هایی را برای بهتر برگزار شدن این برنامه ارایه کرد.خانم پروفسور شیائو می نیز ضمن تشکر از حضور و مذاکرات به عمل آمده آن را بسیار سودمند توصیف کرد.

در ادامه در ارتباط با محورهای پیشنهادی ذیل مذاکره و آمادگی نمایندگی و بنیاد رودکی در پیگیری و اجرای آن اعلام شد.

در این جلسه مقرر شد: علاوه بر نمایش ادوات و سازهای سنتی کارگاهی (ورک شاپ) نیز برای معرفی هر ساز برگزار شود.

علاوه بر نمایش ادوات و سازهای سنتی یک گروه ۱۲ و یا ۷ نفره برای اجرای زنده موسیقی سنتی ایران در شانگهای اعزام شود.

اجرای مشترک بین گروه موسیقی سنتی ایران و چین در شانگهای برگزار شود.

بنیاد رودکی لیستی از تعداد ادوات و سازهای موسیقی سنتی به مراه بروشور معرفی آن و میزان قیمت هر یک را به منظور اخذ مجوز ها و امور گمرکی تهیه و با پست الکترونیک به طرف مقابل اعلام کند. این در حالی است که کلیه هزینه بلیت رفت و برگشت به عهده طرف ایرانی و هزینه های اسکان، ایاب و ذهاب و ... به عهده طرف چینی خواهد بود.

در پایان هدایایی از سوی طرفین به رسم یاد بود اهدا شد.»

کد مطلب 3672401
علیرضا سعیدی

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