گروه موسیقی سنتی ایرانی در چین کنسرت می دهد/ انعقاد تفاهم نامه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین المللی بنیاد فرهنگی هنری رودکی با انتشار گزارشی جزییات دیدار چند روز گذشته بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی با شین پینگ جانگ رییس کنسرواتوار شانگهای و شیائو می استاد موسیقی سنتی چین وموسیقی های شرق در خلال سفر ارکستر سفمونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی به چین را تشریح کرد.

در متن این گزارش آمده است: «روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی و پروفسور شین پینگ جانگ رییس کنسرواتوار شانگهای و خانم پروفسور شیائو می استاد موسیقی سنتی چین و موسیقی های شرق به منظور همکاری های دوجانبه در زمینه معرفی موسیقی سنتی و فولکلور در محل این مرکز هنری ملاقات و گفتگو کردند.

در ابتدا مدیر عامل بنیاد رودکی گزارشی از فعالیت های بنیاد رودکی را ارایه کرد و در ادامه به موضوع نحوه اجرا و برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی سنتی و نواحی ایران در اکتبر سال آتی اشاره شد. سپس آقای شین پینگ جانگ ضمن خوش آمد گویی به مدیر عامل بنیاد رودکی از اجرای موفق و زیبای اکستر سمفونیک تهران در شانگهای تقدیر وتشکر کرد.

وی گفت: شخصا از هنر نمایی گروه ارکستر ایران بسیار لذت بردم و شب بیاد ماندنی بود. از ابراز احساسات تماشاگران به خوبی معلوم بود که آنها نیز بسیار راضی بودند.

وی همچنین با اشاره به روابط دیرینه دو کشور ایران و چین، رفت و آمد و تبادل هیات ها وگروه های هنری و فرهنگی دو کشور را در تعمیق روابط دو ملت و دولت موثر دانسته و از برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی سنتی ایران استقبال کرد. سپس بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی با تشکر از مهمان نوازی دولت و مردم چین، مختصری درباره آلات و سازهای موسیقی سنتی و فولکلور ایران توضیحاتی داد و در ارتباط با برگزاری نمایشگاه آلات موسیقی سنتی ایران و همکاری های متقابل پیشنهاد هایی را برای بهتر برگزار شدن این برنامه ارایه کرد.خانم پروفسور شیائو می نیز ضمن تشکر از حضور و مذاکرات به عمل آمده آن را بسیار سودمند توصیف کرد.

در ادامه در ارتباط با محورهای پیشنهادی ذیل مذاکره و آمادگی نمایندگی و بنیاد رودکی در پیگیری و اجرای آن اعلام شد.

در این جلسه مقرر شد: علاوه بر نمایش ادوات و سازهای سنتی کارگاهی (ورک شاپ) نیز برای معرفی هر ساز برگزار شود.

علاوه بر نمایش ادوات و سازهای سنتی یک گروه ۱۲ و یا ۷ نفره برای اجرای زنده موسیقی سنتی ایران در شانگهای اعزام شود.

اجرای مشترک بین گروه موسیقی سنتی ایران و چین در شانگهای برگزار شود.

بنیاد رودکی لیستی از تعداد ادوات و سازهای موسیقی سنتی به مراه بروشور معرفی آن و میزان قیمت هر یک را به منظور اخذ مجوز ها و امور گمرکی تهیه و با پست الکترونیک به طرف مقابل اعلام کند. این در حالی است که کلیه هزینه بلیت رفت و برگشت به عهده طرف ایرانی و هزینه های اسکان، ایاب و ذهاب و ... به عهده طرف چینی خواهد بود.

در پایان هدایایی از سوی طرفین به رسم یاد بود اهدا شد.»