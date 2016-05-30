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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

ایران و اندونزی قرارداد فروش «ال.پی.جی» امضا کردند

ایران و اندونزی قرارداد فروش «ال.پی.جی» امضا کردند

قرارداد فروش ٨٠ هزار تن ال.پی.جی در دو محموله به اندونزی، با حضور وزیر نفت ایران و وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد فروش ٨٠ هزار تن ال. پی. جی ایران به اندونزی با حضور بیژن زنگنه و سودیرمان سعید ظهر امروز امضا شد که براساس این قرارداد، تهران سال آینده این مقدار را به ٥٠٠ هزار تن افزایش خواهد داد.

براساس این گزارش، وزیر نفت ایران صبح امروز با بیان اینکه همه درهای همکاری ایران برای بخش دولتی و خصوصی اندونزی باز است، اظهارکرد: شرکت‌های دولتی و خصوصی این کشور می‌توانند در زمینه‌هایی از جمله تجارت نفت‌خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و در حوزه سرمایه گذاری‌های مشترک در صنعت پالایش و توسعه میدان‌های نفتی حضور یابند.

زنگنه با بیان این که آماده آغاز روابط راهبردی با اندونزی برای تامین بلندمدت خوراک پالایشگاه‌ها (میعانات گازی و نفت‌خام) هستیم، افزود: ایران و اندونزی همیشه روابط دوستانه‌ای داشته‌اند و کوچکترین تنش و مشکلی در روابط دو کشور وجود نداشته است.

 

کد مطلب 3672403

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