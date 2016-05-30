با سایپا دنبال کسب سهمیه هستم/ ایجاد توازن در تیم دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب حسین فرکی به عنوان سرمربی تیم فوتبال سایپا مهمترین خبر این باشگاه در هفته گذشته بود. این مربی خوشنام فوتبال ایران که کسب دو عنوان قهرمانی پیاپی با فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در فصل های سیزدهم و چهاردهم لیگ برتر را کارنامه خود دارد، با نظر هیات مدیره این باشگاه سکان هدایت نارنجی پوشان در لیگ شانزدهم را برعهده گرفت. روابط عمومی باشگاه سایپا در نخستین روزهای حضور این مربی گفتگویی را با وی ترتیب داد که در زیر می خوانید.



* چقدر از باشگاه سایپا شناخت دارید؟

- طی ۵ سال گذشته بارها مقدمات حضورم در باشگاه سایپا فراهم شده بود اما هر بار بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد. خیلی خوشحالم که امروز در راس تیم فوتبال سایپا هستم، چراکه این تیم یکی از بی حاشیه ترین، باشخصیت ترین و خوشنام ترین های فوتبال کشور است که طی سالهای گذشته افتخارات خوبی نیز همچون قهرمانی در لیگ برتر را، در کارنامه خود ثبت کرده است. البته از بدو تاسیس باشگاه سایپا و تیمداری آن در فوتبال کشور با این تیم آشنا بودم و سالها دوستان و شاگردانم در این مجموعه فعالیت می کردند.

* امکانات این باشگاه را چطور دیدید؟

- این مجموعه از امکانات فوتبالی بسیار مناسبی برخوردار است که خیلی از باشگاه های دیگر از آن محروم هستند و برای تمرین و برنامه های بدنسازی مجبور به اجاره زمین چمن و سالن بدنسازی می شوند. تجهیزات به روز باشگاهی می تواند یکی از عوامل موفقیت تیم های ورزشی باشد که خوشبختانه سایپا آن را داراست.

* برای فصل آینده چه برنامه ای دارید؟

- تمام تیم های حاضر در مسابقات سطوح مختلف لیگ کشوری، یک وجه اشتراک دارند و آن هم حضور خوب و پرقدرت در لیگ است. اهداف یک تیم به فراخور توقعات، هزینه کردها و برنامه ریزی های صورت گرفته می تواند متفاوت باشد. شاید یک تیم در ابتدای راه هدفش قهرمانی نباشد اما در طول مسیر شرایط برای صدرنشینی در لیگ برایش محقق شود. سایپا برای کسب سهمیه حضور در رقابت های جام باشگاه های آسیا هدفگذاری کرده است که امیدواریم با تلاش بازیکنان و برنامه ریزی های مدون دستیابی به این هدف امکان پذیر شود.

* با توجه به آغاز فصل نقل و انتقالات چه برنامه هایی برای تغییر در ترکیب سایپا دارید؟

- قرارداد بخش اعظمی از ترکیب کنونی سایپا به اتمام رسیده که باید برای آن تدبیری اندیشید. در ضمن این تیم ترکیبی از بازیکنان باتجربه و بازیکنان بسیار جوان است که در این بین خلائی احساس می شود که باید این فضا برای ایجاد توازن میانگین سنی، با بازیکنان مناسب پر شود. ایجاد این توازن سنی کمی دشوار و پیچیده است و ما به تازگی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده ایم، از این رو برای بررسی بیشتر، نیاز به زمان داریم.

* زمان نقل و انتقالات لیگ امسال را چطور می بینید؟

- در موضوع نقل و انتقالات، لیگ برتر فوتبال ایران یک گام به فوتبال جهان نزدیک شده است و تیم های حاضر فرصت دارند تا اواسط شهریور ماه جاری و با وجود گذشت ۴ هفته از لیگ یارگیری های خود را کامل کنند. این اتفاق استرس کادر فنی را کاهش داده و از انتخاب های شتاب زده جلوگیری می کند.

* ترکیب کادر فنی سایپا تا چه حد مشخص شده است؟

- بنده در کل زیاد اهل تغییر همکارانم نیستم اما با توجه به اینکه کادر فنی سابق این تیم به صورت دسته جمعی از این باشگاه جدا شدند و تنها بازمانده آن اصغر حاجیلو مدیر این تیم است، متعاقبا بنده ناچار به انتخاب همکاران خود شدم. سعید رجبی یک مربی سایپایی تمام عیار که سابقه حضورش در فوتسال و فوتبال برای همگان مشخص است و از دوستان قدیمی ام به شمار می رود، به عنوان یکی از مربیان این تیم در کادر فنی حضور خواهد داشت. احمد سجادی، ازمربیان دوازه بانی سابق تیم ملی نیز یکی دیگر از همکارانم در این باشگاه خواهد بود. البته علی صالح نیا مربی جوان و بدنساز علمی- تخصصی کشور نیز ما را در این مسیر همراهی خواهد کرد و احتمالا در هفته های آینده یک آنالیزور به کادر فنی سایپا اضافه می شود.

* تمرینات سایپا از چه زمانی آغاز می شود؟

- طبق برنامه ریزی هایی که تاکنون انجام شده، زمان آغاز تمرینات سایپا بین ۲۰ تا ۲۵ خرداد ماه خواهد بود.

* آیا برگزاری اردو را نیز در دستور کار خود دارید؟

- معمولا سبک کارم به گونه ای است که بعد از کامل شدن ترکیب، تیم را به اردو می برم اما قطعا یک اردوی خارجی برای برگزاری مسابقات تدارکاتی، در دستور کار خواهد بود. البته زمان و مکان دقیق آن مشخص نیست اما حتما تاریخ اعزام طوری برنامه ریزی می شود که تیم سایپا حداقل ۱۰ روز قبل از شروع رقابتهای لیگ برتر فوتبال در تهران برنامه های تمرینی خود را پیگیری کند.

* و حرف آخر؟

- من معتقدم باشگاه سایپا به کارگران خط تولید، پرسنل و تمامی اعضای گروه خودروسازی سایپا متعلق است و قطعا پیروزی های این تیم باعث شادی و دلگرمی این افراد می شود. به همین دلیل امیدوارم با همدلی، رفاقت و کمک این عزیزان و از سوی دیگر تلاش تیمی و اقتدار بازیکنان و همچنین حمایت مدیران ارشد؛ تیم فوتبال سایپا بتواند با سرلوحه قراردادن اخلاق، انضباط، احترام و پشتکار بازی های زیبا و تماشگرپسندی را به نمایش گذاشته و با کسب نتایج مناسب، نام و اعتبار این گروه بزرگ خودروساز اعتلا بخشد.