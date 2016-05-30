گفتمان ادیان ابراهیمی در آذربایجان غربی شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه دیدار رئیس جمهور کشورمان با علما، ایثارگران و برگزیدگان آذربایجان غربی با اشاره به حضور ادیان و مذاهب مختلف در آذربایجان غربی اظهار داشت: این استان در حال حاضر رنگین کمان ادیان و مذاهب مختلف است و جای خالی گفتمان ادیان ابراهیمی در این استان احساس می شود.

وی ادامه داد: بحث گفتمان ادیان ابراهیمی در ایران اسلامی احساس می شود و با توجه به جایگاه ویژه استان در این خصوص می توان این گفتمان را از استان آغاز و به سایر استانهای کشور تسری داد که تحقق این هدف نیازمند عنایت و توجه ویژه رئیس جمهور است.

امام جمعه ارومیه در ادامه تقویت مساجد و مراکز دینی استان را از مهمترین مطالبات روحانیون و علمای استان برشمرد و افزود: از رئیس جمهوری کشورمان انتظار داریم به عنوان یک روحانی و عالم توجه خاصی به این قشر داشته و مسائل و مشکلات پیش روی علما و روحانیون و مراکز دینی استان را رفع کند.

حجت الاسلام قریشی خواستار ایجاد و تقویت کتابخانه ای عظیم از منابع شیعه و سنی شد و افزود: جای خالی کتابخانه ای از مذاهب ابراهیمی در استان به شدت احساس می شود که امید می رود رئیس جمهور با توجه خاص به این نیاز جامعه عمل بپوشانند.

حجت الاسلام قریشی همچنین بر تقویت حوزه های علمیه استان تاکید کرد و گفت: آذربایجان غربی به دلیل وجود اقوام و ادیان مختلف نیازمند تقویت حوزه های علمیه شیعه و سنی است که امید می رود با تدبیر دولت یازدهم شاهد شکوفایی حوزه های علمیه استان باشیم.

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز دراین مراسم گفت: در طول ۳۸ سال گذشته مردم آذربایجان غربی اعم از ترک و کرد و شیعه و سنی مدافع راستین انقلاب بوده‌اند.

ماموستا عبدالقادر بیضاوی با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل مجاورت با سه کشور پیوسته مورد طمع دشمنان بوده است افزود: دشمنان در طول تاریخ سعی کردند مردم این استان را به دلیل تعلق داشتن آنان به قومیت‌های مختلف به جان هم بیاندازند اما به فضل خدا هم اینک مردم در این منطقه از کشور به‌طور مثال زدنی و با مسالمت آمیزی غیر قابل وصف در کنار هم زندگی می‌کنند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: دشمنان همیشه دنبال خدشه‌دار شدن وحدت اهل تشیع و سنت بوده‌اند ولی این مردم زیر پرچم قران اجازه تعدی نداده‌اند.

بیضاوی افزود: مردم این استان با آشنایی کامل به رسالت مرزبانی خود همیشه حافظ صادق و قدرتمندی برای کشور از گزندها بوده‌اند و امنیت پایداری را رقم زده‌اند.

وی اظهار داشت: این امنیت کشور برخلاف ناآرامی‌های کشورهای همجوار زیر پرچم ایران و قرآن محفوظ و مستدام ماندهاست و این مهم باید تقویت شود.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: اقدامات شجاعانه دولت تدبیر و راهبری‌های مقام معظم رهبری قابل تقدیر است بنابراین از همه تلاشگران حاکمیت تقدیر می‌کنیم.

وی افزود: در طول ۳۸ سال گذشته مردم آذربایجان غربی اعم از ترک و کرد و شیعه و سنی مدافع راستین انقلاب بوده‌اند.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در بیست و هشتمین سفر استانی دولت تدبیر و امید به آذربایجان غربی سفر کرده است و تا روز سه شنبه مهمان مردم این استان خواهد بود.

دیدار با علما، ایثارگران و برگزیدگان، شرکت در نشست توسعه و سرمایه گذاران، شرکت در جلسه شورای اداری و بازدید و افتتاح چند پروژه از جمله پتروشیمی مهاباد، حضور در اجتماع مردم مهاباد و نشست خبری از جمله برنامه های سفر دو روزه دکتر روحانی به استان آذربایجان غربی است.