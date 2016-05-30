وزیر اطلاعات به مقام شامخ شهدای میاندوآب ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر اطلاعات روز دوشنبه در قالب بیست و هشتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید به آذربایجان غربی به عنوان نماینده رئیس جمهوری به این شهرستان سفر کرده است.

در آیین استقبال از وزیر اطلاعات، فرماندار و امام جمعه میاندوآب، یکی از نمایندگان منتخب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان این شهرستان حضور داشتند.

دیدار با اقشار مختلف مردم این شهرستان در مصلای میاندوآب از برنامه های وزیر اطلاعلات در این سفر است.

رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید امروز دوشنبه در قالب یک سفر دو روزه وارد استان آذربایجان غربی شد.

رئیس جمهوری در دومین روز حضور خود در استان روز سه شنبه به شهرستان مهاباد سفر می کند و ضمن افتتاح مجتمع پتروشیمی، با مردم این شهرستان نیز در ورزشگاه آزادی دیدار خواهد داشت.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در بیست و هشتمین سفر استانی دولت تدبیر و امید به آذربایجان غربی سفر کرده است و تا روز سه شنبه میهمان مردم این استان خواهد بود.

دیدار با علما، ایثارگران و برگزیدگان، شرکت در نشست توسعه و سرمایه گذاران، شرکت در جلسه شورای اداری و بازدید و افتتاح چند پروژه از جمله پتروشیمی مهاباد، حضور در اجتماع مردم مهاباد و نشست خبری از جمله برنامه های سفر دو روزه دکتر روحانی به استان آذربایجان غربی است.