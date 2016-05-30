به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آصفی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل فرمانداری دزفول اظهار کرد: کارخانه فولاد درابتدا یک زمین خالی بود که سرمایه گذار آن به دلیل همکاری نکردن ادارات دزفولی و عدم تامین نیازهای کارخانه تصمیم به رفتن گرفته بود.

وی افزود: اما زمانی که ما وارد دزفول شدیم طی رایزنی های فراوان با این سرمایه گذار وی را مجاب به ماندن کردیم و توانستیم با همکاری افراد مختلف از جمله نماینده شهرستان در مجلس مشکلات زیرساختی این کارخانه از جمله آب، برق و معارضان را برطرف کنیم تا جایی که وی با اشتياق تصمیم گرفت دو فاز دیگر را نیز در دستور کار قرار دهد.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول پیشرفت فیزیکی فاز اول فولاد را 95 درصد و پیشرفت فازهای دوم و سوم را به ترتیب 35 و 25 درصد برشمرد و گفت: این کارخانه درواقع یکی از کارخانه های مدرن جهان خواهد بود که تمام ماشین آلات آن نیز از گمرک وارد شده است.

آصفی بابیان اینکه مقرر بود تا میلگرد آزمایشی این کارخانه در همین ماه روانه بازار شود، تصریح کرد: هرکارخانه فولاد باید در کنار خود یک ایستگاه 400 کیلو ولت با سرمایه دولت داشته باشد اما مطابق با مصوبه جدید مقررشده تا خريد این ایستگاه که بین 15 الی 20 میلیارد تومان هزینه دربردارد به عهده خود سرمایه گذار باشد، بنابراین سرمایه گذار فولاد نیز از ما دولتی ها انتظار کمک داشت که ما نیز در حد توان تلاش کردیم این مشکل برطرف شود.

وی بابیان اینکه میلگرد آزمایشی فاز اول فولاد در شهریور ماه یا مهرماه روانه بازار خواهد شد، افزود: فازهای دوم و سوم فولاد نیز قطعا تا پایان سال آینده به اتمام می رسند.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول در مورد نحوه استخدام نیرو در کارخانه فولاد نیز گفت: اعلام کرده ایم که تمام نيروها با آزمون جذب شوند هرچند طبیعی است که سرمایه دار نیز سهمی برای استخدام نیروهای مورد نظر خود داشته باشد. درحال حاضر حدود350 نفر که عمدتا نیروهای پیمانکار و متخصص از استان های دیگر هستند در این کارخانه مشغول به کار هستند اما برای شروع تولید قطعا نيروهابومي و ازطریق آزمون خواهند بود.

کلنگ زنی کارخانه فولاد در هفته آینده

آصفی در خصوص پروژه دوم یعنی کارخانه لوله سازی نیز گفت: 90 هکتار زمین برای این کارخانه واگذار شده، لوله سازی یک کارخانه فوق مدرن است که از این لوله های بدون درز درون چاهی است که فقط پنج درصد از این لوله در ایران و در شهر اسفراین مشهد است.

وی بااشاره به اینکه اکنون تمام مراحل لوله سازی انجام شده و مشکل سرمایه گذاری، آهن آلات و لوله ها برطرف شده، اظهار کرد: فقط منتظر يک مجوز زمین هستیم تا در هفته آینده کلنگ زنی این پروژه انجام شود.

پیشرفت 40 درصدی توسعه روغن ساعی

فرماندار دزفول با اشاره به کارخانه روغن ساعی دزفول عنوان کرد: طرح توسعه این کارخانه با اعتبار بیش از 100 میلیارد تومان در پیشرفت 30 الی 40 درصدی قرار دارد که چون محل طرح توسعه این کارخانه در بخش سردشت بود بنابراین تمام مراحل ساخت و ساز و عوارض آن باید زیر نظر ما باشد ما نیز برای اینکه نشان دهیم که دولت پشتیبان تولید است اين عوارض را به حداقل رساندیم. ضمن اینکه سرمایه گذار دزفولی این کارخانه تمام سرمایه های خودرا در این شهر هزینه کرده که جای تقدیر دارد.

آصفی به کارخانه خمیر مایه نیز اشاره و عنوان کرد: این کارخانه با تولید 9 هزار تنی اکنون 70 درصد تولید خودرا به 15 کشور خارجی صادر می کند. این کارخانه روزی 200 متر مکعب آب احتیاج دارد که به دلیل عدم همکاری اداره مربوطه تصمیم به اخراج 50 کارگر خود کرده بود اما ما خوشبختانه با فشار به اداره آب و فاضلاب دزفول این اداره را وادار به همکاری کردیم.

وی همچنین به پروژه احداث دو نيروگاه 500 مگاواتی اشاره کرد و گفت: قبل از حضور ما در دزفول مجوزی برای شرکت نپکو صادرشده بود اما دیوار کشی، چاه آب و مسائل زیرساختی در زمان ما حل شد، دراین میان عدم رعایت فاصله زیست محیطی باعث ایجاد مشکل در این پروژه شده بود، از طرفی شرکت اوتي سی که مربوط به بازنشستگان شرکت نفت است نیز مدت زیادی است برای ساخت نیروگاه دوم اعلام آمادگی کرده که از نظر سرمایه هیچ مشکلی ندارند.

آصفی بابیان اینکه 30 هکتار زمین به اوتي سی واگذار شده ، گفت: برای رفع مشکلات زیست محیطی پیشنهاد دادیم تا دو نیروگاه نپکو و اوتي سی بایکدیگر ادغام شوند و نیروگاه 1200 مگاواتی تولید کنند، اوتي سی این موضوع را پذیرفت و حتی شرکت سرمایه گذاری غدیر را نیز به خود وصل کرده اند.

وی یادآور شد: شرکت اوتي سی متشکل از نیروهای ایرانی برای اولین بار در ایران قصددارد ژنراتورهاي 25 مگاواتی تولید کند.

حساسیت وزارت نفت برروی پالایشگاه

آصفی درخصوص پروژه احداث پالایشگاه نیز توضیح داد: بنا به نیاز وزارت نفت قرار است این پالایشگاه به تبدیل نفت خام برای مصرف داخلی و صادرات با 6.5 میلیارد یورو روی بیاورد.همزمان با مجوز دزفول مجوز 21 پالایشگاه دیگر نیز صادر شد اما به دلیل تحریم ها هیچ کدام از آنها آغاز به کار نکردند اما ما دقیقا در زمان همین تحریم ها سرمایه گذار آوردیم که به دلیل حجم عظیم سرمایه گذاری وزارت نفت حساسیت های زیادی روی این پروژه دارد.

وی بااشاره به اینکه سرمایه، زمین و تمام زیرساخت های لازم جهت احداث این پالایشگاه 150 هزار بشکه ای با تولید 20 فرآورده نفتی که فرصت و امتیاز بسیار بزرگی برای دزفول خواهد بود آماده است، افزود: ازهمان ابتدا مجوزهای زیست محیطی پالایشگاه اخذ نشده بود اما عده ای دراین میان بازی سیاسی کردند و هیاهوهای بی ثمر و برنامه ریزی شده به راه انداختند.

فرماندار دزفول بابیان اینکه مقرر بود کلنگ این پالایشگاه که پس از احداث 10 مگاوات برق مازاد نیز تولید خواهد کرد در آذرماه زده شود از آغاز به کار ساخت این پروژه در آینده نزدیک خبرداد.

احداث کارخانه تولید مواد مصرفی اتاق عمل

آصفی از احداث کارخانه تولیدمواد مصرفی اتاق عمل با سرمایه گذاران خارجی و ايراني در دزفول خبرداد و گفت: در نشستی که با سرمایه گذاران این کارخانه در فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد، پیگیری جهت اخذ مجوز احداث کارخانه تولید تجهیزات اتاق عمل در دزفول از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت غذا و دارو توسط نماینده مردم دزفول انجام شده و بزودی عملیات احداث آن آغاز می شود.

وی با اعلام آمادگی یک گروه سرمایه گذار عراقی و ایرانی برای سرمایه گذاری در این کارخانه 2 هزار تنی تولید باند و گاز پزشکی، افزود:کارهای اجرایی ساخت این کارخانه انجام شده و زمین مورد نیز تامین شده است که با فراهم شدن مقدمات حمل ماشین آلات عملیات اجرایی این کارخانه در چهارم خرداد روز دزفول آغاز می شود.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول تصریح کرد: این کارخانه در شهرک صنعتی شماره 2 دزفول احداث می شود که امیدوار هستیم با احداث و بهره برداری از این کارخانه شاهد توسعه اشتغالزایی در این شهرستان باشیم.

افزایش 2200 هکتاری باغات

آصفی به افزایش دو هزار و 200 هکتاری باغ های دزفول در طول دوسال گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: این موفقیت مرهون برنامه ریزی های درست و عقل و دانش کشاورزی دزفول صورت پذیرفته است.باغ های دزفول می توانند حتی جلوی بسیاری از مهاجرت هارا بگیرند پس نباید گول ذهنیت هارا بخوریم.

شیطنت در بحث باغات دزفول

وی یادآور شد: خیلی از افراد خاص در دزفول خود دارای باغ هستند اما در موضوع باغات شهرستان شیطنت می کنند، در قضیه باغات دزفول که یک سرمایه خدادادی عظیم است خودزنی هایی به وقوع پیوسته که اجازه نمی دهند سرمایه داران در شهر خودشان و درهمین باغ ها سرمایه گذاری کنند.

حمایت از تولید و اشتغال

فرماندار ویژه دزفول در ادامه گفت: در کشورهای جهان برای ایجاد تولید و صنعت زمین رایگان با وام های کم بهره ارائه می دهند اما دقیقا در ایران این موضوع برعکس است اما ما قطعا هر جا که تولید و اشتغال باشد از آن حمایت خواهیم کرد، ضمن اینکه کارهای کوچک بسیار زیاد دیگری نیز در دزفول صورت پذیرفته است به عنوان مثال با پیگیری های فراوان توانستیم مجوز دامداری هزار رأسي به 10 هزار رأسي را بگیریم.

بهره برداری سیاسی از پروژه ها

آصفی با بیان اینکه خیلی ها در زمان انتخابات از این پروژه ها بهره برداری سیاسی کردند، افزود: تمام این پروژه ها و اقدامات تولیدی و صنعتی که وارد دزفول شده و یا در مرحله کلنگ زنی قرار دارند هرکدام به نوبه خود بی نظیر هستند بنابراین نباید عده ای صحبت از این طرح های باارزش را مورد تخریب و نقد غيرسازنده قرار دهند و به ما بگویند که سکوت کنیم چرا که صحبت نکنیم نقد می شویم و صحبت کنیم نیز به منیت متهم می شویم درحالی که ما واقعا باید این تلاش هارا به گوش مردم برسانیم.

وی به فعال کردن طرح های پایانه گل و گیاه و پایانه صادراتی اشاره کرد و از تعامل با شرکت های برجسته هواپیمایی و افزایش پروازهای فرودگاه دزفول برای رفاه حال شهروندان و اخذ مجوز برای واگذاری و مستقل شدن این فرودگاه خبرداد.

عده ای فقط کارشکنی می کنند

آصفی بابیان اینکه خیرین دزفولی درکشور نمونه هستند اما خیلی ها در این شهر آنها را تحت فشار قرار می دهند، گفت: دزفول با ظرفیت های زیادی که دارد بهشت ایران است اما عده ای بیمار با نیت و اهداف مختلف فقط به کارشکنی دراین شهر می پردازند و شهر را رو به نابودی می برند.

دزفول پادگان نظامی نیست

وی ادامه داد: از بعد از وقوع سیل که موجب تخریب تفریحگاه علی کله شد عده ای خواستار تعطیلی این مکان تفریحی و گردشگری بسیار محبوب و پررونق هستند اما ما ایستاده ایم تا حق مردم این شهر را بگیریم چرا که دزفول یک پادگان نظامی نیست که مردم آن حق تفریح و مکان های تفریحی نداشته باشند ضمن اینکه مغازه داران زیادی دراین مکان ها نان و روزی خود را به دست می آورند.

آصفی به صادرات محصولات و اجناس مختلف دزفول به شهرهای کشور اشاره کرد و افزود: دزفول بااین همه ظرفیت و بااین همه مجتمع های تجاری و تفریحی که بعضا به صورت جدید دراین شهر ساخته شده اند می تواند قطب گردشگری خرید کالا در استان باشد.

وی همچنین در خصوص فروشگاه های غيرمجاز عرضه سموم کشاورزی در دزفول اشاره کرد و گفت: دزفول قطب توزیع کود و سموم در خوزستان است اما دلیلی ندارد عده ای به صورت غیرمجاز به عرصه سم که تبعات بهداشتی بسیار زیادی برای مردم دارد روی بیاورند بنابراین ما با جدیت در بحث فروشگاه های غیرمجاز عرضه سموم ورود خواهیم کرد تا سلامتی مردم تهدید نشود.

آصفی همچنین عنوان کرد: بنیاد برکت برای کمک به دزفول و برای جلوگیری از فروپاشی کارخانه جات شهرستان حدود 150 میلیارد تومان اعتبار جهت مشارکت به دزفول تخصیص داده اما متاسفانه با وجود رایزنی های فراوان هیچ کدام از کارخانه داران و صنعتی های دزفول حاضر به مشارکت با بنياد دراین طرح که اعتبار آن آماده است نشده اند در حالی که فرصت بسیار خوبی است.