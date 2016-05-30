اعزام ۷ هزار زائر از همدان به تهران/راه سردار همدانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله عروجی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در قرارگاه شهید فهمیده برگزار شد، گفت: امام خمینی (ره) به نحوی در نهضت پیامبر(ص) تحول ایجاد کرد و این شخصیت بزرگوار در حقیقت یک رجال الهی و سراسر نور بود.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) دین را احیا و قرآن را زنده و روحیه استقلالطلبی را در همه زمینهها ایجاد کرد.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالحسین(ع) بابیان اینکه امام خمینی(ره) محور وحدت، همدلی و همزبانی بود، بیان کرد: امام (ره) فردی استکبارستیز بود و بااخلاق و منش خود موجب شد حتی دشمنان ایشان و نظام اسلامی پس از ارتحال ایشان ناراحت شوند.
سرهنگ عروجی با اعلام آمادگی در برگزاری هرچه بهتر بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، افزود: همزمان با سالگرد ارتحال این امام عظیم الشان مراسم و برنامههای متنوع و بسیاری در سراسر کشور برگزار میشود اما آنچه نقطه عطفی برای جمهوری اسلامی ایران است حضور میلیونی مردم در مرقد مطهر ایشان است.
وی اظهار داشت: هرساله تعداد مشتاقان و ارادتمندان به امام خمینی از سراسر کشور بهصورت پیاده و سواره در مراسم ارتحال امام شرکت میکنند و بازهم آنچه نقطه عطف این مراسم است حضور میلیونی جوانان و نوجوان است که نشان از انتقال مفاهیم و ارزشهای ناب انقلاب اسلامی از سوی خانوادهها و مردم ولایت مدار ایران اسلامی دارد.
وی بابیان اینکه امام خمینی (ره) بهعنوان مرد الهی در دنیا نقشآفرینی کرده است، عنوان کرد: بزرگترین هدف این اجتماع ترویج اندیشهها و گفتمان امام راحل است و بهترین کسی که میتواند این اندیشهها را تبیین کند امام حاضر ما فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای است.
سرهنگ عروجی ترویج و تقویت روحیه استکبارستیزی، استقلالطلبی و تأکید بر وحدت ملی را سه رویکرد اساسی درراه تبیین اندیشههای امام دانست و ادامه داد: امسال اولویت ثبتنام اعزام به حرم مطهر امام راحل با کسانی است که نوبت اول آنان است و تابهحال به حرم مطهر اعزام نشدهاند و اینان بهعنوان سفیران نورانی امام و انقلاب میتوانند در مراسم حاضر و از بیانات امام خامنهای بهرهمند شوند.
وی گفت: در آن اجتماع بزرگ که مردم و مسئولان ایران اسلامی و همچنین دیگر کشورهای جهان حضور دارند، مباحث بسیار ارزشمندی مطرح خواهد شد که سفیران نورانی امام میتوانند این فرازهای گرانبها را خوب تحویل بگیرند و پس از بازگشت در میان همسالان خود و آحاد مردم خوب تحویل و ترویج دهند.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالحسین (ع) استان بابیان اینکه ستادهای بزرگداشت امام در استان و شهرستانها تشکیلشده و در رأس آن استاندار و در شهرستانها فرمانداران هستند، گفت: ۸کمیته در این ستاد فعال و یکی از این کمیتهها قرارگاه شهید فهمیده است.
وی ادامه داد: قرارگاه شهید فهمیده با ۱۲کمیته فعال در داخل سپاه وظیفه ثبتنام و اعزام زائران را به حرم مطهر حضرت امام بر عهده دارد.
وی با اشاره به ظرفیت ۷هزارنفری امسال برای اعزام زائران به حرم مطهر امام خمینی (ره) افزود: تا امروز حدود ۴هزار نفر برای اعزام ثبتنام کرده و کارت اعزام خود را دریافت کردهاند.
عروجی بابیان اینکه بیشترین اعزام امسال مربوط به برادران خواهد بود گفت: به جهت مشکلاتی که سالهای گذشته برای اعزام خواهران وجود داشت تعداد ۹۰نفر سهمیه خواهران برای شهرستان همدان پیشبینیشده است.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالحسین(ع) همدان در خصوص اعزام زائران به حرم مطهر امام راحل بیان کرد: در روز پنجشنبه ۱۳خردادماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا ۱۸۰ دستگاه اتوبوس از سراسر استان همدان به حرم مطهر اعزام میشوند.
وی با اشاره به اینکه تمامی تدابیر امنیتی، ایمنی، فرهنگی و پشتیبانی صورت گرفته است، ادامه داد: امسال در تهران برای همه استانها بالأخص همدان جانماییهایی شده که همه زائران استان همدان پس از حضور در پارکینگ شماره ۸ میتوانند وارد حرم شده و در جای خود بنشینند و در پایان اگر فرصتی باقی بود زیارت را نیز بهجا بیاورند.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالحسین (ع) استان بابیان اینکه امسال مراسم سالگرد امام با روز جمعه و برپایی نماز جمعه تقارن دارد، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده تا برای اجرای هرچه بهتر مراسم نماز جمعه در مصلا برگزار شود تا تداخلی بین زائران و نمازگزاران پیش نیاید.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالحسین (ع) با اشاره به هیئت عزاداری بسیجیان در روز ۱۴ خرداد که بانی آن سردار شهید حاج حسین همدانی بود، عنوان کرد: هیئت بسیجیان ۱۴خرداد در این روز از مقابل کانون بسیج حرکت کرده و به سمت میدان امام حرکت و سپس به سمت حسینیه امام خمینی (ره) رفته و در مراسم نماز جمعه شرکت میکنند.
وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری امسال حرفهای جدید و محکمی برای مردم دنیادارند و هر بار که ایشان پیرامون شخصیت امام صحبتی میکند یک انقلاب در گوشهای از دنیا اتفاق میافتد افزود: در اصل هرجایی که مراسم بزرگداشت امام راحل برگزار میشود یکمشت محکم بر دهان استکبار خواهد بود و هدف ویژهای که برگزاری این مراسمهای دارد این است که ما را یکبار دیگر در مسیر امام (ره) قرار خواهد داد.
سرهنگ عروجی در پایان افزود:مردم ایران در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) مشتاقانه در مراسم شرکت میکنند و صحبتها را گوش میدهند.
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