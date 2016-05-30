به گزارش خبرگزاری مهر سردارحسین اشتری با اشاره به رسالت پلیس راهور برای کاهش تلفات جاده ای گفت: راهور یکی از یگانهایی است که بیش از هر پلیس دیگری در معرض دید معرض قرار دارد چرا که این پلیس نماد و پیشانی نیروی انتظامی به شمار می آید.

وی با بیان اینکه پلیس راهور نماد نظم، آرامش و قانونمداری است، گفت: مردم در پلیس راهور نظم و انضباط همچنین اقتدار را دیده و تمامی این موارد را توقع دارند از سوی دیگر قانون به پلیس راهور اختیار داده افرادی را که تخلف می کنند براساس ضوابطی که مشخص شده اعمال قانون کنند.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر ماموران پلیس راهور در معرض قضاوت هستند البته در بررسی های انجام شده رضایتمندی مردم از پلیس راهور مطلوب است هر چند در برخی از موارد این رضایتمندی نیز پائین بوده که در این زمینه کار تحقیقاتی انجام شده و باید اقدامات تحقیقاتی ما کامل تر شود.

اشتری اضافه کرد: در وجود برخی از خلاءها که برخی از ماموران نتوانسته اند ضمن اعمال قانون رضایت مردم را کسب کنند باید بررسی کنیم که علت چیست که باید گفت: بخشی ازعلل به دستگاه های اجرایی دیگر باز می گردد چرا که سهم ما مشخص است اما آیا سهم دستگاه های دیگر مشخص است.

اشتری با بیان اینکه جاده ها، زیرساخت ها، صنعت خودرو اعمال قانون و به ویژه عامل انسانی سهم بسیاری در تصادفات جاده ای دارد، گفت: باید نقاط ضعفی که در پیش رو داریم و خلاء هایی را که وجود دارد را مشخص کرده و به مبادی مربوطه منعکس کنیم.

اشتری تاکیدکرد: باید یک اطلسی از خلاء، نارسایی، کمبودها و نبود تجهیزات از کل کشور داشته باشیم و به مسوولان مربوطه و دولت ارائه دهیم و کاری کنیم که قضاوتی که درباره ما می شود به اندازه ای باشد که به عهده ماست و در عین حال این قضاوت ها را پذیرفته و اصلاح کنیم و آن قسمتی که به دیگران مرتبط است را منعکس کرده تا اصلاح کنند.

وی به انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به جنب حرم امام راحل و شهر آفتاب اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال این نمایشگاه به همت مسوولان به شهر آفتاب منتقل شد که از جهاتی مثبت بود اما ترافیک ورودی و خروجی شهرافزایش یافت و درعین حال گفته شد که چرا ترافیک در این قسمت ها بیشتر شده است آیا در این زمینه پلیس مقصر است؟ براین اساس باید کاری کنیم تا قضاوت مردم منحصر به عملکرد ما نشود نباید باردیگران را ما به دوش بکشیم.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: هیچ دستگاهی به اندازه نیروی انتظامی با چنین وسعتی در حال خدمت گذاری به مردم نیست ، این درحالی است که روحیه پاسخگویی در نیروی انتظامی مطلوب است اما باید به جایی برسیم و بگوییم که قدر و سهم ناجا به چه میزان است.

به گفته سردار اشتری، به ما چه مقدار تجیهزات و امکانات داده شده و با توجه به بضاعتی که داریم چه میزان کار انجام داده ایم ؛ در آن زمان است که معلوم می شود از همه دستگاه ها جلوتر هستیم، سند این گفته شهدا و جانبازانی هستند که تقدیم نظام کرده ایم.

وی گفت: برخورد برخی ازماموران که به دلیل خستگی و فشار کار به برخی از مسائل توجه نمی کنند باید رفع شود چرا که اعمال قانون باید در کمال احترام انجام شود.

وی به توسعه یافتگی پلیس راهور اشاره کرد و گفت: فرهنگ تعاملی مناسب با مردم، مهارت افزایی و نماد خدمت رسانی از دیگر مزیت های پلیس راهور است، اما نیروی انتظامی و پلیس راهور جزء مکانهایی است که به اندازه ای که خدمات ارائه می دهد نمی تواند به مسوولان کارنامه ارائه دهد تا تقویت هایی شامل حال ناجا شود چرا که باید نیروی انتظامی به بهترین تجهیرات و فناوری روز مجهز شود.

سردار اشتری با بیان اینکه پایش تصویری با ظرفیت های ناجا و صدها و هزاران مامور برابری می کند، گفت: باید به دنبال تجهیزات روز باشیم و به مطالعه تطبیقی با پلیس سایر کشورها بپردازیم و بخشی از آن را با توجه به شرایط بومی کشور اجرا کنیم.

فرمانده ناجا تاکیدکرد: باید اطلسی از وضعیتی که داریم، خلاءها، کمبودها، نیازها و الزامات تهیه کنیم و در برنامه ششم توسعه آنرا لحاظ کنیم.

وی اظهارآمادگی کرد تا با کمک دستگاه های دیگر میزان تصادفات و تلفات جاده ای کاهش چشمگیری یابد.

