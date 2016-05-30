ممنوعيت كشت در حوزه آبی مارون/ وزير نيرو به دنبال احداث سد است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسدي ظهر امروز دوشنبه در همايش بررسی پيامدهای انتقال آب كارون اظهار كرد: مسئله انتقال آب كارون مبحثی منطقه ای نيست و ملی است. كشاروزی در خوزستان با وجود همه تلاش های صورت گرفته به ثروت افزايی نمی انجامد.

وی افزود: متاسفانه آب مازاد در استان اصفهان صرف كشت محصول برنج می شود در صورتی كه در همين بازه زماني كاشت اين محصول استراتژيک در خوزستان ممنوع می شود.

رييس مجمع ملی تشكل های كشاورزی كشور گفت: خوزستان به دليل درگيری با جنگ تحميلی از لحاظ زيرساخت های صنعتی رشد قابل توجهي نداشته و اين مسئله توجه به بخش كشاورزی استان را به خوبی نشان می دهد.

وی اضافه كرد: متاسفانه در حالی كه در حوزه كشاورزی مارون خوزستان ممنوعيت كشت اعلام می شود، وزير نيرو به دنبال احداث سد مارون دو است. بايد به اين مسئله به صورت جدی رسيدگی كرد.

تایثر مستقیم طرحهای انتقال آب بر شیلات

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نيز با حضور در اين همايش عنوان كرد: ميزان كل توليد آبزيان خوزستان در سال گذشته و جاری ۱۰۰ هزار تن است. اجرای طرح های انتقال آب به صورت مستقيم بر روی اين ميزان تاثير می گذارد.

جاسم مرمضی افزود: شيلات خوزستان در نظر دارد در سال جاری برنامه های خود را در مقياس های ملی به انجام برساند.

وی گفت: فعاليت ماهيگران در خوريات و تالاب های خوزستان از ديرباز در حال انجام شدن است و به طور حتم كمبود آب در اين حوزه ها علاوه بر به خطر انداختن وضعيت معيشت ساكنين اين مناطق بر روی ميزان توليد آبزيان استان تاثيرگذار است.

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اظهار كرد: كيفيت آب تابع كميت آن است. به طور حتم با كاهش دبی رودخانه های استان منجر به بی كيفيت شدن آب رودخانه ها خواهد شد و اين مسئله تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر جای خواهد گذاشت.