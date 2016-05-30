کاهش تصادفات و تلفات جاده ای اولويت هميشگی پليس راهور

به گزارش خبرگزاری مهر سردار تقي مهری در آيين رونمايی از کارت هوشمند شناسايی وسيله نقليه اظهار کرد: انشاءالله بتوانيم وظايفه ای را که برعهده داريم به نحو شايسته انجام دهيم .

وی ضمن ارائه گزارشی به فرمانده ناجا در خصوص عملکرد راهور، بيان کرد: در نشست فصلي روسا و مديران پليس راهنمايی و رانندگی ناجا نقاط قوت و ضعف اين پليس احصاء و پيش بينی های لازم اتخاذ شد.

رئيس پليس راهور ناجا ادامه داد: اولويت های پليس راهنمايی ورانندگی در سال ۹۵ مشخص و به رده های مربوطه ابلاغ شده است.

سردار مهری با اشاره به ايام پيش رو عنوان کرد: پليس راهنمايی و رانندگی برنامه های ويژه ای در راستای خدمات دهی به شهروندان همزمان با سالگرد عروج ملکوتی امام خمينی (ره)، ايام مبارک ماه رمضان به ويژه ليالی قدر، عيد سعيد فطر، اجرای طرح تابستانی و ... در نظر دارد.

وی با اشاره به اينکه کاهش ميزان تصادفات و تلفات جاده ای از اولويت های پليس راهور است، افزود: با برنامه ريزی و تلاش همه همکارانم در اين پليس ميزان تلفات جاده ای در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ ، ۳۰۳ نفر کاهش يافت.

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی ناجا ادامه داد: براي کاهش ميزان تصادفات در حوزه اطلاع رساني، آموزش همگاني و فرهنگ سازي اقدامات مثبتي صورت گرفته است.

سردار مهري تأکيد کرد: برابر تدابير فرمانده نيروی انتظامی و دستورالعمل های ابلاغی، برخورد با رانندگانی که تخلفات حادثه ساز انجام می دهند، کسانیکه آلودگی صوتی ايجاد می کنند، مزاحمين نواميس و کسانی که به صورت بی حجاب در خودروها در سطح شهر تردد می کنند، در دستور کار اين پليس است و تلاش مي کنيم تا خدمات شايسته ایرا به شهروندان ارائه دهيم