پیوستن کارکنان هواپیمایی ملی فرانسه به معترضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس اتحادیه کارگری فرانسه که در اعتراض به ایجاد اصلاحات در قانون کار، مدتی است با دولت این کشور درگیر شده اند، از حمایت کارکنان هواپیمایی ملی فرانسه از مواضع هم قطاران خود خبر داد.

«فیلیپ اواین» گفت که کارکنان «ایر فرانس»، اصل این جنبش را تایید کرده اند اما تاریخ مشخصی برای آن تعیین نکرده اند.

وی گفت که هنوز مشخص نیست که کارکنان هواپیمایی فرانسه از چه تاریخی به اعتراضات خواهند پیوست. اما پیوستن به آن را قبول کرده اند.

گفته می شود، فرانسه در حال حاضر درگیر اعتراضات سراسری کارگری به سیستم اصلاح قانون کار در این کشور است. تا چند روز پیش، کارگران با اعتصاب در مقابل مخازن سوخت اصلی در سرتاسر این کشور و پمپ های بنزین، سیستم حمل و نقل فرانسه را مختل کرده بودند.

روز گذشته نیز وزیر حمل و نقل این کشور گفته بود که هنوز درگیری های میان کارگران معترض و دولت، در کشورش به پایان نرسیده است.