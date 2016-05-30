برخی مدیران منطقه آزاد اروند عزمی برای رفع مشکلات اقتصادی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی عصر امروز دوشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی صنعتگران با مسئولان که در راستای حل مشکلات و معضلات صنعت بندر خرمشهر در محل این اتاق انجام شد در گفتگو با خبرنگاران، از نبود سرمایه در گردش، مالیات، بیمه، محیط زیست و طولانی بودن پروسه اخذ مجوز بهره برداری از سازمان منطقه آزاد به عنوان مشکلات فرا روی تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان حوزه اقتصاد در خرمشهر نام برد و افزود: با توجه به روحیه ای که در مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برای رفع مشکلات فرا روی صنعت و تولید وجود دارد اما متاسفانه برخی از رده های مدیریتی این سازمان هنوز عزمشان برای رفع مشکلات جزم نشده و به نظر هم نمی رسد که این اتفاق بیفتد، چرا که در روحیات آنها قصدی برای ارائه خدمات ویژه برای واحدهای تولید و بخش خصوصی ندیده ایم.

وی با تاکید بر اینکه لزوم بکارگیری افراد دلسوزی، کار بلد و متعهد در سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: ما افرادی را می خواهیم که با معنای تولید آشنایی داشته باشند و به آن بها بدهند، افرادی که اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را از درون و نه به شکل ظاهری بپذیرند و به درستی آن را به منصه ظهور برسانند، ما کار نمایشی نمی خواهیم، اقدامات عملی و اجرایی لازمه کار ما است، دوری از شعار زدگی و اقدام به تعهدات بایستی در برنامه کاری مدیران این سازمان قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر تصریح کرد: در زمان حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران و به خصوص مقام معظم رهبری به طور جدی درصدد تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هستند و از ما نتیجه کار می خواهند، اهمیت این موضوع تا بدان جاست که معاون اول رئیس جمهور به طور مستقیم مسئولیت رسیدگی به این امر را بر عهده گرفته و با بسیج تمامی امکانات در جهت تحقق این فرمایش مقام معظم رهبری می کوشد.

حسینی یادآور شد: عزم دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در سال جاری جدیست و به طور واقعی در تلاش برای عملیاتی شدن این مسئله است و لذا ما نباید از این قافله عقب بمانیم.

وی گفت: ما به عنوان پارلمان خصوصی از تمامی نمایندگان دولت در منطقه می خواهیم تا ضمن کمک به فعالان اقتصادی، موضوع شعار سال را به طور جدی دنبال کنند، در زمان حاضر ما از همکاری برخی نمایندگان دولت در منطقه بی بهره ایم و از این بابت هیچ گونه رضایتی نداریم و این گله مندی را می توان از میان سخنان فعالان اقتصادی منطقه شنید و درک کرد.

لزوم حمایت مسئولان از بخش تولید

حسینی با تاکید بر لزوم همراهی، کمک و حمایت مسئولان با بخش تولید افزود: بایستی مسئولان به امر صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج ا زکشور بهای بیشتری بدهند و امید واریم تا این همکاری را از این دوستان شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس جمهوری به شهرهای آبادان و خرمشهر و اعلام تسری محدوده منطقه آزاد اروند به کل شهرهای آبادان و خرمشهر اظهار کرد: این اقدام در راستای ادای دینی که مردم این دو شهر در طول هشت سال دفاع مقدس به گردن نظام و ملت دارند، انجام شد تا از این طریق شهرهای آبادان و خرمشهر بتوانند توسعه، عمران و آبادانی خود را بازیابند، اما تا به امروز هیچ اتفاق قابل لمس و خوبی نیفتاده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با اشاره به غیبت مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در جلسه ای که به طور رسمی از آنان دعوت شده است، تصریح کرد: مراتب را طی نامه ای به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی کشور اطلاع می دهیم، ما به عنوان بخش خصوصی با کسی تعارفی نداریم.

وی یادآور شد: اگر چه در زمان حاضر عزم و تلاش دولت برای رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد جدی و ادامه دار است، اما در این منطقه وقتی از یک مسئول محلی برای حضور درجلسه دعوت می شود، امتناع می کند ولی در عوض برای آسفالت چند متر خیابان دهها بیلبورد و بنر در سطح شهر نصب می کنند و این کار اصلا صحیح نیست، مسئولان بیایند و کارکردهایشان در بخش اقتصادی را اعلام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر گفت: اگر ما ۱۰ درصد از امکانات و اعتبارات منطقه آزاد اروند را در اختیار داشتیم، «خرمشهر را گلستان می کردیم» و حاضریم برای این حرفمان تعهد بدهیم ما توان انجام این کا ر را داریم و قادریم در صورتی که ۱۰ درصد از اعتبارات منطقه آزاد اروند در اختیار ما نهاده شود تا پایان امسال ۲۰ پروژه نیمه فعال و راکد را در سطح منطقه فعال و به چرخه کار باز گردانیم.

حسینی افزود: ما برای انجام آنچه گفته ایم آمادگی کامل داریم، ما کارمان اقتصادیست و لذا می توانیم در این زمینه فعالیت مناسبی را داشته باشیم.

وی با تاکید دوباره بر لزوم توجه مسئولان در انتصاب افراد دارای سابقه کاری مناسب، تعهد و تبحر به خصوص در سازمان منطقه آزاد اروند، از آمادگی واحد متبوعه خود در ارائه هرگونه همکاری با منطقه آزاد و سایر دولتیان خبر داد و گفت: ما می توانیم مکمل یکدیگر بوده و اقدامات مناسبی را به انجام برسانیم.

حسینی ادامه هرگونه غفلت، پرداختن به امور سیاسی و حاشیه ای و عدم توجه به رفع مشکلات مردم شهرهای آبادان و خرمشهر از سوی مسئولان را نادرست خواند و افزود: ما به عنوان فعالان اقتصادی همچون مردم و سرمایه گذاران از شرایط موجود رضایت کامل نداریم اما به کارکرد دولت امیدواریم، اگر چه مشکلات زیاد است اما با توجه به شرایط بسیار خوب فعلی جمهوری اسلامی، امروز کشور ما در جهان بهعنوان یک کشور مقتدر تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امروز اقتصاد مقاومتی دیگر شعار نیست بلکه اقدام و عمل است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر به رغم عدم تمایل خیلی ها اما از صفر تا صد در کنار تولید کنندگان، کارآفرینان و صنعتگران است و از کار هیچ واهمه و ترسی نداریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر از تولید کنندگان خواست تا یک رونوشت از تقاضاهای ارسالی خود به منطقه آزاد اروند را در اختیار این اتاق قرار دهند و یا آنکه طی درخواستی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر پیگیری مسائلشان از طریق سازمان منطقه آزاد اروند را مطالبه کنند.

وی خطاب به کارکنان واحد متبوعه خود تصریح کرد: هرکس که در اتاق قصد خدمت نداشته باشد گزارش کار آن را به بالا دست اعلام می کنیم، ما با کسی تعارفی نداریم، زیرا مسئولیتی را در جای خطیری پذیرفته ایم و بایستی به تعهدات خود عمل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنوز در منطقه آزاد اروند قوانین مناطق آزاد حاکم نیست و این در حالیست که نباید میان مناطق آزاد در سطح کشور تبعیض و تفاوتی به لحاظ اعمال قوانین وجود داشته باشد.

حسینی خطاب به تولید کنندگان، کار آفرینان و صنعتگران افزود: تا زمانی که ما حق و حقوق خود را مطالبه نکنیم هیچ کس بهایی به ما نمی دهد، و برای دستیابی به اهداف متعالی حوزه اقتصاد از این پس جلسات مستمر و ماهانه ای را طبق جدول زمانبندی شده در محل اتاق دایر خواهیم کرد.